Arrestan a pareja que presuntamente disparó armas en vecindario de Houston (VIDEO)

El trabajo de varias dependencias de la ley llevó a identificar a las dos personas que hace una semana presuntamente aterrorizaron a tiros un vecindario de Houston, en Texas.

Las dos personas ya están tras las rejas.

Arturo Acevedo, jefe del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), ofreció en la tarde del martes 3 de octubre una conferencia de prensa para dar detalles de cómo se logró identificar a los dos presuntos responsables.

El jefe de la policía identificó al rapero Michael Anthony Cuéllar, de 29 años, y Sierra Vache Tarbutton, de 27 años, como los presuntos responsables del tiroteo en el vecindario de Memorial en el oeste de la ciudad y quienes hicieron alarde en la red social Snap Chat de lo que Acevedo llamó “una tontería muy peligrosa” al descargar dos armas, una pistola y una subametralladora, en contra de casas y negocios.

Tarbutto fue detenida en las primeras horas de la tarde del lunes 2 de octubre por el Equipo Especial de Búsqueda de Personas con Órdenes de Arresto de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris y, Cuéllar, quien como rapero se presenta bajo el nombre de Money Mike, se entregó de manera voluntaria en la mañana de miércoles 3 de octubre, acompañado de su abogado, en una corte juvenil en donde lo esposaron los agentes.

“Cuando el video estuvo en las redes sociales… yo le pedí a mis dos subjefes que comenzaran una investigación, porque ese tipo de comportamiento no lo íbamos tolerar en Houston, nos pusimos manos a la obra” explicó Acevedo y luego reveló que en cuanto dio la orden la semana pasada le informaron que “la División de Homicidios y la División de Crímenes Violentos ya estaban trabajando en conjunto en ello desde antes” reveló sobre el video que los mismos sospechosos presuntamente tomaron en la madrugada del viernes 26 de septiembre y luego lo subieron a la red social Snap Chat en donde se les ve descargando las armas en por lo menos 14 ocasiones.

Los agentes especiales comenzaron lo que Acevedo llamó un trabajo de inteligencia, incluso en redes sociales “y otras herramientas que no voy a revelar” dijo, para identificar a los presuntos tiradores.

Además, los agentes especializados contaron con la ayuda de una oficial de patrulla de calle del HPD en la zona oeste de la ciudad y quien en una fotografía de Tarbutton reconoció el complejo de departamentos que se trataba, por estar en su zona de vigilancia. Esa fue la primera pista que llevó al HPD a identificar a la chica y luego al hombre.

“En cuanto tuvimos todos los detalles de quiénes eran, estuvimos listos para ir por ellos” explicó Acevedo sobre la orden de arresto, que les concedió la oficina del Fiscal de Distrito del condado de Harris. La orden de arresto se les giró a Cuéllar y Tarbutton desde el viernes 29 de agosto por dos cargos de conducta criminal mortal cada uno.

La ronda de disparos que Cuéllar y Tarbutton soltaron en el vecindario de Memorial, en la madrugada, causó daños en varios negocios y comercios y Acevedo detalló que simplemente en un negocio ubicado en la cuadra 14600 Highway 6th, sin especificar qué negocio era, los daños ascienden hasta más de 30,000 dólares.

“Esta gente son tontos… no se dan cuenta que están acusados de dos cargos de conducta criminal”, dijo Acevedo sobre el tiroteo que armaron los dos muchachos y explicó que “creen que son divertidos, pero no entienden que cuando descargas un arma en una área con gente… no sabes en dónde va a aterrizar esa bala. En esta caso nadie fue herido, pero hay daños de propiedades muy serios… para serles sincero creo que son idiotas”, aseguró.

Cuéllar y Tarbutton ya están en la cárcel del condado de Harris. El juez que llevará su caso fijó para él la posibilidad de salir bajo fianza de 200,000 dólares y a Tarbutto no le otorgó el derecho de salir bajo debido a que la muchacha ya se encontraba bajo fianza y probatoria por un caso previo de manejar bajo la influencia del alcohol. Hasta el momento el juez no ha fijado cuándo será la primera audiencia de su caso.