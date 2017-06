Arrestan a hispano que habría provocado una muerte por presuntamente manejar ebrio en Houston

Un hispano identificado por las autoridades de Houston, Texas, como Gerardo González-Luna, de 51 años, enfrenta un cargo como presunto responsable de homicidio por intoxicación y otro cargo de asalto por intoxicación, al presuntamente causar un accidente con una víctima mortal y otra en condición crítica al supuestamente ir manejando borracho.

Según las autoridades, González-Luna iba manejando borracho cuando impactó su camioneta Ford F-150 en contra del auto de una pareja en el sureste de Houston en la madrugada del domingo 11 de junio.

El fiscal asistente Sean Teare, jefe de la División de Crímenes Vehiculares de la oficina del fiscal del condado de Harris, explicó en una conferencia de prensa en la sede de la dependencia en la tarde del lunes que González-Luna manejaba con un nivel de alcohol en la sangre que se elevó en el primer examen toxicológico tres veces por encima del nivel permitido en Texas.

Terry Allbritton, jefe asistente de la oficina de los alguaciles del condado de Harris en el Precinto 5, explicó en la misma conferencia de prensa que sus agentes se presentaron a la 1:30 de la madrugada del domingo en uno de los carriles centrales del Beltway 8 en dirección norte porque una camioneta que viajaba en dirección sur, es decir en sentido contrario, se había impactado de frente contra un auto Mercedes Benz.

Allbritton explicó que los agentes encontraron frente al 10100 Beltway 8, una carretera circular que rodea toda el área metropolitana de Houston, los dos autos con heridos adentro. Uno de los autos, la camioneta, se estaba incendiando.

En el mercedes viajaba la pareja de esposos afroamericanos Adrian Byrd y Veronnia Byrd. El hombre falleció horas después del accidente y Veronnia estaba en condición crítica por lo que fue transportada a un hospital del Medical Center de Houston.

Thomas Berg, fiscal asistente de la oficina del Fiscal del Condado de Harris, explicó a MundoHispánico que la mujer sigue en condición “muy crítica, en estado de coma” desde el momento del choque. Si fallece, González-Luna podría enfrentar “otro cargo de homicidio por intoxicación”, explicóBerg.

Los agentes que atendieron la emergencia, según detalló Allbritton, también encontraron mal herido a González-Luna, quien tuvo que ser trasladado en calidad de detenido al Southwest Medical Center en donde todavía se encuentra hasta el momento de escribir esta historia, con una guardia constante por agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Harris.

Allbritton explicó que en el interior de la camioneta de González-Luna los agentes encontraron varias latas de cerveza, ya vacías, esparcidas por el piso de su auto.

Según documentos consultados por MundoHispánico en los registros públicos del condado de Harris, el hispano tiene otro cargo por Manejar Borracho (DWI, por sus siglas en inglés) en el año 2009. Los documentos sobre el veredicto final del juez que llevó aquel caso no están disponibles al público.

Una fuente cercana la investigación reveló a MundoHispánico que los detectives de la Oficina del Alguacil del condado de Harris en la División de Crímenes Vehiculares han estado investigando éste lunes cuál es la situación migratoria de González-Luna en Estados Unidos, pues lo único que ha declarado hasta el momento es que cuando sucedieron los hechos iba a su casa y venía de su casa. Esa declaración fue confirmada p0r el fiscal Teare a MundoHispánico en Houston.

El fiscal Berg explicó que la situación migratoria de González-Luna será fundamental en el caso para saber si el juez decide otorgarle el beneficio de enfrentar su proceso legal bajo fianza o no. Hasta el momento no se ha determinado cuándo será la primera audiencia de su caso. Los fiscales tampoco saben hasta ahora cuál es la nacionalidad del hombre ya que no ha podido declarar debido a sus lesiones.

Berg aseguró que la pena que enfrenta González-Luna podría ser de 2 a 10 años de cárcel por el cargo de asalto por intoxicación y 2 a 20 años en el caso de homicidio por intoxicación. El fiscal reveló que el año pasado en los carriles del Beltway 8 se detuvieron a 1,440 personas por manejar bajo influencia del alcohol.