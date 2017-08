Arrestan a A.B. Quintanilla en Corpus Christi por la deuda en la manutención de su hijo (VIDEO Y FOTOS)

Abraham Quintanilla III, hermano de la cantante Selena, fue detenido el miércoles 16 de agosto en la ciudad de Corpus Christi, Texas, cuando compareció en corte.

La oficina del alguacil del condado de Nueces, en donde se encuentra la ciudad de Corpus Christi, emitió una orden de arresto desde el lunes 31 de julio en contra de Abraham Quintanilla III por adeudos pendientes en la manutención de uno de sus hijos que procreó con su ex novia Summer Clary.

#ABQuintanilla is taken into custody following child support hearing pic.twitter.com/oPcvWJZBse

— Rachel Denny Clow (@CallerClow) August 16, 2017