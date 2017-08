Alertan sobre personas que estarían evacuando zonas de Houston presentándose como agentes de migración

Autoridades de Houston, Texas, están alertando a la comunidad sobre personas que estarían presentándose como agentes federales y pidiendo a las personas evacuar para posteriormente robar las viviendas, informó la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad mediante un comunicado el martes 29 de agosto.

Las autoridades informaron que han recibido reportes “perturbadores” de personas que han dicho que han recibido la visita de personas que se presentan como agentes especiales de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la unidad de investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Los sujetos “están tocando a sus puertas y piden a los residentes que evacuen, presuntamente para que estos impostores puedan robar las casas”, según el comunicado.

Kese Smith, portavoz del Ayuntamiento de Houston, dijo a MundoHispánico que las autoridades recibieron reportes sin confirmar que provenían del área de Kingwood, al noreste de la ciudad. Al preguntarle sobre la cantidad de llamadas, Smith informó que “no tenemos estadísticas en este momento, pero creímos que era importante informar a los residentes (sobre la situación) para que estuvieran prevenidos”.

El anuncio de las autoridades llega horas después de que 14 personas fueran en el condado de Harris como presuntos responsables de saqueos de casas que estaban evacuadas por las inundaciones.

Según las autoridades, los oficiales reales de HSI llevan identificaciones como “agentes especiales”, y urgieron a las personas a solicitarlas para verificar sus identidades.

Por su parte, ICE informó en un comunicado el miércoles 30 de agosto que no está llevando a cabo ninguna operación de inmigración en las áreas afectadas por las tormentas, pero que sí ha enviado a empleados a ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate.

