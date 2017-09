Alcalde de Houston pide a inmigrantes damnificados por Harvey que no tengan miedo al solicitar ayuda (VIDEO)

El alcalde de Houston Sylvester Turner pidió a la comunidad inmigrante que no tenga miedo de solicitar ayuda luego de las inundaciones ocasionadas por el huracán Harvey.

Turner dijo en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Alcaldía el 14 de septiembre, que no importan las circunstancias de necesidad que tengan, que reporten los daños a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Los inmigrantes indocumentados podrían recibir algunos beneficios de la agencia, siempre y cuando los soliciten a nombre de sus hijos ciudadanos estadounidenses menores de 18 años, informa FEMA en su portal web.

“Sé que hay personas que tienen miedo de buscar ayuda por su estatus migratorio o porque son pobres”, dijo Turner, ahora que la ciudad enfrenta muchos retos para volver a la normalidad después de la tormenta. “Les exhortamos a que salgan de las sombras y usen los recursos que hay disponibles para sus familias”.

Y es que se estima que alrededor de 575,000 inmigrantes indocumentados viven en Houston, la tercera ciudad con más personas sin estatus legal en los Estados Unidos, después de Nueva York y Los Ángeles, según el Centro de Investigación Pew.

El alcalde busca que nadie se quede fuera en este proceso de recuperación, apuntó.

“No se sientan intimidados, no queremos que nadie se aproveche de ustedes”, aseguró Turner. “Recuerden que vamos a estar ahí”.

Habitantes del complejo de apartamentos Rockport y en viviendas de Spring Branch y Aldine, donde la mayoría de los residentes son inmigrantes, han dicho que el proceso de recuperación ha sido más difícil debido a que no tienen acceso a ayuda federal por no contar con un estatus legal y quienes deben luchar contra un posible desalojo tras las inundaciones.

Turner dijo que su prioridad es brindarles un techo y crear más viviendas para que se puedan mudar a familias en condiciones similares.

“En muchas ocasiones les buscamos hoteles o lugares donde se puedan quedar, si es que no se pueden quedar con un familiar” mientras arreglan sus apartamentos, aseguró Turner. “Todavía hay 1,500 damnificados en el albergue, centro de convenciones George R. Brown y sigue bajando de 10 mil personas que habían“. Y esperan cerrar las puertas del refugio a más tardar el 16 de septiembre.

En la conferencia, legisladores hispanos de la ciudad estuvieron presentes apoyando el anuncio del alcalde.

“Sabemos en las condiciones en las que se ven obligados a vivir estas personas y es muy peligroso para su salud y la de su familia“, dijo la senadora demócrata Sylvia R. García. “No tienen que sufrir la destrucción de sus casas, ni la angustia personal que ha traído el huracán Harvey, estamos aquí para ayudarlos”.

García aseguró que nadie les pedirá sus papeles.

Houstonians of all nationalities urged to seek assistance from FEMA & volunteers if they have flood damage @SylvesterTurner @SenatorSylvia pic.twitter.com/Z69elCKjFJ

— Houston HCDD (@HoustonHCDD) September 14, 2017