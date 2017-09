Advierten sobre contratistas fraudulentos tras las inundaciones del huracán Harvey (FOTOS)

Luego de la devastación por las inundaciones del huracán Harvey en Houston, Texas, ahora los residentes enfrentan el riesgo de las compañías fraudulentas de reparación.

Andrea Gaorske es una mexicana de 64 años a quien se le inundó su casa, la casa de su madre y la de su hermano en un vecindario del oeste de Houston. Las casas se llenaron con más de cuatro pies de agua anegándolo todo. Debido a la inundación, agravada por una enfermedad que ya padecía desde antes, la madre de Gaorske murió el sábado pasado. También se quedaron sin muebles ni ropa.

Gaorske ahora tiene que lidiar con el dolor de la pérdida de su madre y la limpieza de las casas que quedaron afectadas sobre la calle Stacey Road, casi esquina con Clay Road, en el vecindario de Bearcreak Estates, una de las zonas más afectadas por las inundaciones. En medio de todo el dolor y los problemas de basura y desechos en la calle, la mujer se da tiempo para charlar.

“Es muy triste lo que están haciendo… viene gente repartiendo tarjetas y diciendo que son contratistas, que tienen experiencia, o que te dan mejor precio que nadie para arreglar tu casa. Pero muchas veces se ve que nada más están buscando cómo aprovecharse de la situación” explica Gaorske, quien, luego de buscar y preguntar, ya hizo un trato con un contratista certificado quien se hará cargo de las tres casas de la familia que fueron afectadas.

En medio de las inundaciones, Gaorske dijo que fue muy afortunada de que llegó hasta su casa un contratista que tenía referencias que mostrarle y manera de comprobar que tenía años de experiencia en el negocio.

Sin embargo, para otros residentes del área metropolitana de Houston, las cosas no han sido tan afortunadas.

John Brewer, el Jefe de la División de Crímenes Financieros y Fraudes de la Fiscalía del condado de Harris, reveló en exclusiva a MundoHispánico en Houston que su oficina ya ha recibido “varios reportes y denuncias” de contratistas falsos que están usando la desgracia ajena para el pillaje. Brewer no revela, por motivos de confidencialidad en la investigación, cuántos casos están investigando.

“Desafortunadamente cuando hay una desgracia como Harvey… hay gente que viaja específicamente al lugar en el que sucede algo así en Estados Unidos y ofrecen sus servicios como contratistas en reparación, buscando la manera de aprovecharse de la gente. Es algo muy común, tristemente”, detalla Brewer en entrevista telefónica.

Brewer explica que los contratistas fraudulentos buscan atacar a un segmento de la población afectada por los huracanes y que está en una situación desesperada.

“Cualquiera puede ser víctima de estas personas… no importa si eres inmigrante, si hablas inglés bien o no, si eres una persona con estudios o no. Lo que les importa es que la gente esté realmente desesperada”, detalla Brewer y dice que “cualquiera puede ser su víctima… no hay un patrón en eso”.

El modo en que operan los contratistas fraudulentos, según Brewer, es que suelen buscar gente que no tiene seguro por inundación pero sí tiene o puede conseguir el dinero.

“Si los contratistas certificados ofrecen hacer la reparación por, digamos, 20,000 dólares… ellos se ofrecen a hacerlo por 10,000 dólares y piden la mitad de adelanto… y luego simplemente se desaparecen huyendo de la ciudad o el estado incluso. Ellos detectan personas desesperadas, necesitadas de que el trabajo se haga”, explica Brewer sobre cómo operan los delincuentes especializados en ese crimen y que se mueven por todo el país “beneficiándose de la desgracia ajena”, como explica el fiscal.

Brewer dice que la única manera que cualquier persona puede evitar caer en las garras de los contratistas fraudulentos es siendo extremadamente cautelosos.

Algunos residentes del oeste de Houston que perdieron todo por la inundación han tenid0 que poner letreros de no pasar para que los contratistas que se ofrecen a hacer servicios, y que no conocen, entren en sus propiedades sin su permiso.

“Hay que desconfiar… primero que nada, si alguien ofrece hacer un trabajo se deben tomar las placas de los autos en los que llegan, pedir una identificación oficial. Si es un negocio legítimo deberá tener una dirección y hay que confirmarla por internet o buscar si tienen una página web, hay que ser exhaustivos en eso”, explica Brewer.

Otras maneras de ser exhaustivo, como dice el fiscal, antes de llegar a un acuerdo con un contratista es “pedir referencias, pedir su aseguranza y llamar a la compañía para comprobar que es real… pedir reportes de otros trabajos, cosas así, también hay empresas de fianzas que avalan a los contratistas, también hay que asegurarse de eso”, detalla Brewer y asegura que “puede parecer exagerado hacer todo eso, pero es mejor hacerlo antes de ser víctima”.

La mexicana Irma Ortega perdió todo con el huracán. Su casa que también está en Bearcreak Estates era la bodega de su negocio, una tienda al menudeo, y ahora todo se va a la basura perdiendo decenas de miles de dólares. No sabe cómo saldrá adelante, dijo.

Hasta la puerta de Ortega también han llegado presuntos contratistas de dudosa procedencia.

“Sí… aquí en el barrio ya se ha oído y visto personas que llegan ofreciendo arreglar las casas, reparten su tarjeta. Pero luego uno los busca, o los vecinos investigan, y esa compañía no existe o nadie los conoce. Sí se ha oído mucho que van a las casas últimamente gente así” revela Ortega, quien es vecina de Gaorske.

La situación de los contratistas defraudadores es tan grave que hasta el mismo Ken Paxton, el procurador general de Texas, abrió un vínculo en la página oficial de la fiscalía sobre las estafas después de un desastre. Y para reportar una actividad sospechosa o fraudulenta puede ir a la página de la Procuraduría para presentar una queja del consumidor.

John Brewer dice que para los fiscales que persiguen ese delito es muy complicado dar con los responsables porque “cuando han hecho la estafa se van… por eso es muy importante que la gente denuncie lo más pronto que pueda en cuanto crea que ha sido víctima del delito, porque así tendremos más tiempo de atraparlos antes de que se vayan de la ciudad”.