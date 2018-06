Hora de usar el ‘manos libres’ en Georgia (VIDEO)

Este próximo 1 de julio entrará en vigor la nueva ley que obliga al uso del dispositivo de ‘manos libres’ mientras se conduce en Georgia.

Y aunque los oficiales de algunos departamentos de la policía podrán emitir en algunos casos advertencias en lugar de multas, no existe realmente un período de gracia que esté incorporado dentro de la ley bautizada por su autor John Carson como la ‘Hands-Free Law‘.

Por lo que las autoridades recomiendan a los conductores respetar la nueva directriz y seguir al pie de la letra lo que se puede y no se puede hacer bajo esta ley, para evitarse una multa.

MundoHispánico conversó con el oficial Raymond Granel, de la policía del condado de Cobb, para aclarar las dudas, y esto fue lo que explicó:

“Se trata de evitar que las personas estén envueltas en múltiples cosas a la vez, que se enfoquen más en la carretera y se olviden del teléfono. Entendemos que como todo, las personas reciben llamadas. No es que no puedas usar tu teléfono. Sí puedes. No es que no contestes. Sí puedes. Se trata de que no hagas contacto físico con el teléfono. Por ejemplo, puedes pinchar el botón de aceptar la llamada en tu teléfono y utilizar el altavoz del teléfono para hablar. Pero si el oficial te ve que está pinchando múltiples veces el teléfono mientras conduces, te van a detener”, explicó Granel.

Granel destacó entonces qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el celular cuando se conduzca en Georgia a partir del primero de julio.

“Al usted conducir su vehículo, trate de colocar su teléfono en algún aparato que los sostenga donde usted no tenga que sujetarlo con sus manos. Si usted mantiene el teléfono ya sea en sus manos, sobre su falda, en su rodilla o en el hombro, sepa usted que está en violación en ese momento de la ley. Usted no puede tocar su teléfono mientras conduce”, destacó Granel.

El oficial detalló que tampoco se podrá sujetar ningún otro aparato de telecomunicaciones al desplazarse por las vías del estado.

“La ley es específica. Ni el teléfono, ni ningún otro aparato de telecomunicaciones. No se permiten tabletas, ni PDA’s, ni el GPS en las manos”, aclaró.

Granel fue enfático en decir que cuando el celular esté en el soporte, “se podrá contestar llamadas pinchando una sola vez el botón de aceptar, o bien en el botón del guía, si se cuenta con esa tecnología”.

“Siempre usando el altavoz”, añadió.

La ley cuenta con otros detalles, que podrá ver a continuación:

No se podrá:

Escribir o enviar mensajes de texto.

Tocar o ampliar la imagen del celular cuando esté en modo GPS.

Grabar videos.

Transmitir Facebooks Lives.

Hacer video llamadas por Skype, WhattsApp o Facetime.

Hablar con el celular en las manos.

Mantener el celular en las manos mientras esté en modo GPS.

Tocar más de un botón para contestar el celular, cuando esté en el soporte de ‘manos libres’.

Tocar más de un botón para ampliar el mapa cuando el celular esté en modo GPS.

Ver YouTube u otras aplicaciones de video mientras se conduce.

Sí se podrá:

Usar Bluetooth en un solo oído para responder llamadas.

Usar el Bluetooth del auto para responder o hacer llamadas.

Usar audífonos, pero solo en un oído.

Siempre que se esté estacionado en un lugar determinado para ello (no en luces rojas ni en señales de pare), se podrá responder y emitir llamadas, buscar direcciones y enviar mensajes de texto.

Según la versión modificada, las multas serían de $50 la primera vez que un conductor sea detenido por esa infracción, $100 la segunda y $150 por una tercera.

Además, no se pierda nuestro Facebook Live, en donde el oficial Granel contestó las dudas principales sobre la nueva ley. ↓