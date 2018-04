En este video publicado en Snapchat se puede observar a un hombre descargando su arma de fuego semi automática y ahora la policía lo busca.

Según el Departamento de la Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), el incidente pudo haber ocurrido al noroeste de Houston.

“Se puede ver al sospechoso disparando un rifle semi automático desde el asiento trasero de un vehículo en movimiento de marca y modelo desconocido”, dijo la policía en un comunicado. “La ubicación exacta de los disparos no se ha determinado en este momento y se cree que ocurrió la última semana de marzo o la primera semana de abril”.

El año pasado, una mujer y un hombre de Houston fueron sentenciados a 5 años de carcel por realizar una fechoría similar y grabarla en Snapchat. En ese momento, esto fue lo que dijo el jefe de la policía:

“Tomamos en serio la conducta peligrosa, la conducta imprudente, la conducta mortal y cuando eres tan tonto como para publicarla en las redes sociales, te aseguro que el departamento de policía, el departamento del sheriff y todo nuestro departamento de seguridad pública miran constantemente las redes sociales buscando a estos tontos “, dijo el jefe de la policía de Houston Art Acevedo en octubre del 2017.

HPD is asking for the public’s help in identifying a male wanted in a discharge of firearms incident posted to social media that may have occurred in northwest Houston in late March or early April. More info here == > https://t.co/zzJEomH052 #hounews pic.twitter.com/DjAkF2IMex

— Houston Police (@houstonpolice) April 9, 2018