Un hombre de origen hispano enfrenta cargos tras agredir a un menor de edad el miércoles que llevaba puesta una gorra roja con el eslogan de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un restaurante de San Antonio, Texas.

Kino Jiménez, de 30 años, fue arrestado por el Departamento de Policía de Universal City el jueves por la noche y enfrenta cargos por robo, pues se le acusa de haberle quitado la gorra a Hunter Richard y no habérsela devuelto, además de haberle lanzado una bebida en la cara.

Hunter es residente de Orlando, Florida, y se encontraba de vacaciones en San Antonio cuando la madrugada del miércoles decidió ir a comer con dos amigos al restaurante Whataburger, lugar donde también se encontraba Jiménez.

El incidente quedó registrado en un video grabado y publicado en Twitter por uno de los amigos de la víctima, y tiene más de nueve millones de reproducciones.

So went out for a 2am snack and my friend (wearing a MAGA hat) had his hat stolen and a drink thrown in his face (and mine, you can see my arms on the left of the video) pic.twitter.com/B3QjBFIxPk

— Brax🕊 (@brxpug) July 4, 2018