En la tarde del jueves Cimarron Yancy Wolfe, de 38 años, mató a balazos a su hija Sarah, de ocho, y a Phillip Bernal, de 12, hijo de su exesposa.

Luego, se apuntó el arma y se disparó adentro de su vehículo que estaba estacionado junto a la casa móvil del novio de su exesposa, en el 14000 Edgeboro Street, al noreste de Houston, dijeron las autoridades.

La identidad de la madre de los menores no ha sido revelada por la oficina del alguacil del condado de Harris.

“Esto parece ser una situación de una cadena de terrible violencia familiar”, dijo Ed González, Alguacil del condado. “Fue un día muy triste para Houston. Desafortunadamente estamos viendo hechos de violencia familiar en la ciudad, como éste, muy seguido”.

La cadena de hechos que terminó con la muerte de Wolfe y el asesinato de los niños inició al mediodía del jueves cuando la abuela materna de los pequeños tomó la decisión de ir a la tienda a comprar comestibles.

La abuela dejó a los dos pequeños solos, durmiendo una siesta, en su casa del 11000 Verano Street de Jacinto City, al oeste del área metropolitana de Houston. Unos treinta minutos después, cuando regresó, los dos pequeños habían desaparecido.

La mujer, cuya identidad tampoco fue revelada por las autoridades, reportó la desaparición de los menores a la Oficina del Alguaciles condado de Harris.

Fue entonces cuando el nombre de Cimarron Yancy Wolfe surgió en la investigación como presunto responsable de haberse llevado a los pequeños.

En los registros criminales del condado de Harris, consultados por MundoHispánico, aparece que Wolfe tenía un largo historial criminal de 20 años por delitos que iban desde robo, evasión de arresto y asalto, entre otros crímenes.

Poco después del reporte de la desaparición de los niños, un vecino de la calle Edgeboro St llamó a las autoridades para decir que había escuchado ruidos de disparos desde el interior de un carro, que estaba estacionado en un terreno cercano a su casa.

Un patrullero de la Oficina del Alguacil del condado de Harris acudió al llamado de emergencia y pidió refuerzos al comprobar que las placas del carro que estaba estacionado eran las mismas del auto de Wolfe quien, en ese momento, era buscado por la policía por tener dos órdenes de arresto por robo en Houston.

Los refuerzos del patrullero llegaron y cuando los policías se acercaron al auto de Wolfe, con las armas listas para enfrentar cualquier eventualidad, se encontraron con el hombre y los dos niños muertos.

En el vecindario la tragedia ha causado conmoción. En el lugar viven familias hispanas inmigrantes y algunos de los vecinos aún no se reponen del asombro causado por los homicidios.

“Eran unos niños muy lindos”, dijo la mexicana Cándida Zaragoza, de 43 años, y vecina de la calle Edgeboro. “Yo no los conocía pero, a veces, andaban por la calle los dos en sus bicicletas riéndose y jugando. Ha sido algo horrible. No quiero ni pensar cómo se debe de sentir la pobre madre”.