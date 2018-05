Hombre de Houston arma un tiroteo sin control y deja dos heridos graves

Arturo Pérez, de 23 años, enfrenta dos cargos como presunto responsable de asalto agravado acusado por el Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) luego de que tuvo un presunto ataque de ira en medio de una discusión y perpetró un tiroteo en el populoso vecindario hispano de Northline.

En los cargos que los agentes de la División de Asaltos Agravados del HPD presentaron en contra de Pérez se detalla que el martes 29 de mayo a las 9:15 de la noche tuvo una discusión con otro hombre mientras estaban en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en el 6100 Werner Street. Los motivos de la discusión no han sido aclarados por los agentes.

La discusión entre los dos hombres escaló a los gritos acalorados y en un momento Pérez, presuntamente sacó una pistola de entre sus ropas y comenzó a disparar en contra del hombre con el que discutía, según detallan los documentos legales del caso consultados por MundoHispánico.

Sin embargo, Pérez no asestó ningún tiro a la persona que le apuntaba y sí hirió a su amiga Carolina Pérez-Torres, de 33 años, quien lo acompañaba en su vehículo y no tenía nada que ver con la discusión. Un cliente de la tienda de conveniencia, de quien no se revelará su nombre por su seguridad, también fue herido de gravedad cuando salía del lugar y fue alcanzado accidentalmente por los balazos incontrolados del tiroteo.

El otro varón con el que discutía Pérez se fue del lugar poco antes de que llegaron las autoridades aunque, según el peritaje de las autoridades, presuntamente también sacó una pistola con la que hirió a su rival ya que en el lugar se encontraron casquillos de dos armas diferentes.

Cuando los patrulleros del HPD llegaron al lugar transportaron a los tres heridos a un hospital de la zona. Pérez, luego de recibir atención por lesiones menores, fue detenido por los agentes de la División de Asaltos Agravados y llevado a la cárcel del condado de Harris en donde todavía se encuentra. Los otros dos heridos siguen en el hospital en condición crítica pero estable y las autoridades esperan que se recuperen de sus lesiones.

Pérez enfrenta dos cargos de asalto agravado con arma de fuego ante la juez Nikita Harmon de la Corte Criminal 176 de Distrito en el Condado de Harris quien, hasta el momento de escribir esta historia, no ha determinado cuándo será la primera audiencia del caso.

Ahora los agentes de la División de Asaltos Agravados del HPD piden a la comunidad hispana de Houston que si alguien tiene información fidedigna sobre el paradero e identidad del segundo tirador se comunique a su oficina al 713.308.3600 o a la organización sin fines de lucro Crime Stoppers de Houston al 713.222.8477. Todas las pistas se mantendrán anónimas.

