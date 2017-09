Una familia hispana en Houston tuvo que alojarse en un apartamento prestado en el mismo complejo donde viven tras las inundaciones que sufrieron por el paso de la tormenta Harvey y ahora que la gerente del edificio les pide que salgan tienen miedo porque no tienen estatus migratorio.

“Nos da miedo irnos a un refugio de la ciudad y si nos piden papeles, ¿que hacemos?”, dijo a MundoHispánico Ángela Paz, damnificada, residente de Imperial Oaks, al norte de la ciudad. “Yo me quiero quedar en este apartamento, el otro está bien feo, perdí camas, muebles y todo”.

Y eso a pesar de que el alcalde de Houston, Sylvester Turner, y las autoridades de la ciudad han recalcado que no están pidiendo documentos, a lo que se suma el bloqueo temporal de la Ley SB4.

WE WILL NOT ASK FOR IMMIGRATION STATUS OR PAPERS AT ANY SHELTER. No vamos a pedir documentos ni estatus migratorio en ningun albergue

— City of Houston (@HoustonTX) August 29, 2017