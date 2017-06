Hispano gana miles de dólares jugando lotería en Carolina del Norte

Un hombre hispano de Carolina del Norte se ganó un premio de 400,000 dólares en un juego de la lotería estatal.

Jesús Álvarez, quien reside en Cary, en el condado Wake, compró el boleto ganador del juego $400,000 Bonus Cash ticket en una tienda Han-Dee Hugo en una gasolinera ubicada en Gregson Drive, según informó la Lotería de Educación de Carolina del Norte.

Álvarez le dijo a la lotería estatal que nunca habría ganado su premio si no hubiera tenido un problema con su carro, ya que no suele jugar a la lotería y no tenía intenciones de adquirir un boleto cuando fue a la tienda a comprar algo para su vehículo.

“Normalmente yo no compro boletos de la lotería, pero algo me dijo que comprara uno”, contó Álvarez quien tras raspar el boleto no podía creer que había ganado el premio mayor.

“Yo estaba totalmente incrédulo”, dijo el feliz ganador.

Álvarez reclamó su premio el pasado lunes en la sede central de la lotería estatal en Raleigh. Tras las deducciones de impuestos federales y estatales, se llevó a casa 278,005 dólares.

El feliz ganador dijo que planea utilizar el dinero para terminar de pagar su carro e invertir el resto en algún negocio.

El juego $400,000 Bonus Cash fue lanzado en julio de 2016 y puso en juego cuatro premios mayores de 400,000 dólares, uno de los cuales todavía permanece disponible, según informó la lotería estatal.