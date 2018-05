Hispano fue sentenciado a 80 años de prisión por matar a hombre que defendía a la novia embarazada del acusado

Héctor Henríquez, de 20 años, fue sentenciado a 80 años de prisión el 18 de mayo por dispararle a un hombre que trató de defender a la pareja del acusado tras ver como la golpeaba, según la Fiscalía del condado Harris.

Según documentos de la corte revisados por MundoHispánico, el altercado físico ocurrió el 22 de abril del 2016, en el medio de la calle Troulon, al suroeste de Houston, Texas.

“Henríquez y su novia, que estaba embarazada, discutían cuando Jason Cisneros vio lo que estaba sucediendo e intervino, agarrando a Henríquez, diciéndole que se calmara”, explicó el fiscal asistente del distrito, Casey Little. “Cuando Cisneros lo liberó, Henríquez sacó una pistola de sus pantalones. La víctima comenzó a huir y fue entonces cuando Henríquez le disparó por la espalda”.

Henríquez luego corrió tras Cisneros, lo pateó en la cabeza y en el cuerpo repetidamente mientras yacía moribundo en la calle, según documentos judiciales. El sospechoso huyó de la escena pero posteriormente fue arrestado y acusado de asesinato.

“Desde el comienzo de este caso, quedó bastante claro que Henríquez es una persona increíblemente peligrosa que no respeta la vida humana”, apuntó Little. “Incluso después de ser liberado bajo fianza mientras enfrentaba estos cargos, atacó a su novia embarazada no una vez, sino dos veces, demostrando que no tiene lugar en nuestra comunidad, excepto tras las rejas”, agregó.

Luego de un juicio de tres días, un jurado encontró a Henríquez culpable de asesinato. Fue sentenciado por un juez a ocho décadas en el Departamento de Justicia Criminal de Texas.

Cisneros, que estaba trabajando para convertirse en oficial de la policía, fue nombrado póstumamente Oficial de Policía de Houston y su alma mater, KIPP Academy, nombró una beca en su nombre, para ser otorgado a estudiantes que tengan el valor de actuar en sus comunidades.

