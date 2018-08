Una familia hispana de Connecticut libra una doble batalla. Mientras Julián Rodríguez enfrenta la deportación a su natal Colombia, su hijo, un ciudadano estadounidense de 14 años, batalla contra una extraña condición genética.

“Soy el apoyo para mi familia, he estado en este país desde hace 18 años y no es justo que hagan esto”, declaró Rodríguez a MundoHispánico. “Ya tengo mi pasaje para Bogotá el 12 de septiembre pero espero no tenerme que ir”, agregó el angustiado padre, que tiene una orden de salida voluntaria.

Y es que desde que nació, Santiago, el hijo de Rodríguez, recibe tratamiento en el Centro Médico de Niños en Connecticut para tratar la enfermedad granulomatosa crónica, que se caracteriza por una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas severas.

Kica Matos, directora del Programa de Derechos de Inmigrantes y Justicia Racial del Centro para el Cambio Comunitario, dijo a MundoHispánico que es de vida o muerte que Santi, como le dicen de cariño, se quede en el país en compañía de sus padres.

TE PUEDE INTERESAR: Hija adoptiva de ciudadanos estadounidenses podría ser deportada (VIDEO)

“Como Julián es el que provee para su familia, la preocupación que tenemos es que si lo deportan, su familia va a regresar a Colombia… y desafortunadamente la salud de Santi estará en riesgo”, apuntó Matos.

El abogado de Rodríguez está tratando de detener la deportación, asegura Matos.

ES TENDENCIA: