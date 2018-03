Las hispanas Esmeralda Sánchez, Martha García y Elizabeth Peralta demandaron al dueño de la cadena de donuts Shipley Do-Nuts por presuntos comentarios y tocamientos impropios de tono sexual, frases denigrantes por su ascendencia mexicana e incluso alega la demanda el hombre usó la palabra “wetbacks” (mojados) para referirse a los mexicanos.

Sánchez, García y Peralta dejaron de trabajar en la fábrica de Shipley Do-Nut Flour & Supply, su nombre legal, propiedad de Lawrence W Shipley III, el 16 de diciembre de 2016 luego de que alegan haber sufrido en la bodega del 5200 North Main Street, en el histórico vecindario de The Heights, muchas vejaciones durante años.

En esa bodega se prepara toda la harina y los ingredientes con los que se hacen las donuts que luego se reparten a todas las tiendas de Texas de esa empresa que se fundó en Houston en 1936. La compañía tiene 264 tiendas en seis estados de Estados Unidos.

Matías Adrogué, el abogado de las demandantes, detalló que Shipley III, y uno de sus supervisores de nombre Christopher Halsey, de manera constante se insinuó con comentarios sexuales hacia las tres mujeres mientras las tocaba en el pecho, la espalda y la entrepierna.

Además, por si las insinuaciones sexuales no fueran suficientes, dicen los documentos legales que a las tres mujeres la empresa les quedó debiendo dinero de su trabajo por horas extras.

También te puede interesar: Condenan a mujer que defraudó a organización de misioneros que ayudaba a México y Colombia

Lawrence W Shipley III, según el documento legal contenido en la Corte Civil del condado de Harris y con una copia en posesión de MundoHispánico, de “manera regular” tocaba de manera impropia a sus empleadas, las abrazaba y hacía comentarios sexuales que “no eran bienvenidos” por parte de las mujeres. El hombre incluso les dijo a sus empleadas que los mexicanos eran “caca” (excremento).

Esos son, según el abogado Adrogué, ejemplos del ambiente hostil de trabajo en el que estuvieron las tres mujeres. El abogado, con 20 años de práctica legal en Texas en casos civiles y criminales, explicó que este tipo de demandas pueden sentar un precedente para que otras mujeres que viven ese tipo de abusos vean el ejemplo de Sánchez, García y Peralta y se atrevan a denunciar sus condiciones laborales.

Por su parte Lawrence W Shipley III, por medio de su empleada Stephanye Olivera quien envió un correo electrónico a MundoHispánico, negó con un breve comunicado las acusaciones que le hacen sus ex trabajadoras.

“Las afirmaciones erróneas de estas ex empleadas mencionadas en la demanda son infundadas. Esto no es más que una demanda relacionada contra Shipley Do-Nuts y Lawrence Shipley III por su terminación laboral en diciembre de 2016, y está relacionada con litigios en curso en los que Shipley Do-Nut Flour and Supply Co. fue defraudada por más de un millón de dólares” detalló la compañía de repostería, aunque no detalló en qué consiste el fraude del que habla y vincula de manera indirecta a sus ex empleadas.

El correo de Shipley Do-Nut Flour & Supply asegura que la “Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) investigó estos reclamos y decidió cerrar su investigación sin más acciones. Nuestro equipo legal está respondiendo a estas alegaciones y esperamos que todas estos reclamos sean resueltos por el Tribunal a nuestro favor”, finaliza el mensaje de la empresa.