Un acto de valentía de Luz Baena, de 55 años, la salvó ser secuestrada a cuadras de su propia casa en Houston, Texas cuando iba en su bicicleta.

El incidente ocurrió el 28 de abril a eso de las 10:30 de la mañana en la cuadra 16200 de la calle Bend, al norte de la ciudad.

“Yo le dije al hombre, ‘mire por favor no me haga daño, llévese la bicicleta’ y el me contestó: ‘No, yo te quiero a ti”, describió lo sucedido a MundoHispánico Baena.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Harris el incidente de Baena no fue el único incidente de ese tipo registrado ese día. Un suceso similar ocurrió en el bloque 900 de la calle N. Vista.

La mujer le dijo a los agentes que un hombre afroamericano de piel clara en un Toyota sedán color gris oscuro o plateado intentó forzarla a subir al vehículo mientras caminaba.

“El hombre se acercó a ella y salió del vehículo, e intentó forzarla a subir al automóvil”, dice la policía. “La mujer luchó y empujó al hombre, pudiéndo escapar”.

El sospechoso, que según la policía coincide con la descripción de la primera escena, la obligó a bajar de su bicicleta e intentó empujarla hacia el vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre que se graba disparando un rifle semi automático en Snapchat es buscado por la policía (VIDEO)

“El me cogió del brazo, yo sentí… que estaba perdiendo el conocimiento, él abrió la puerta y me metió al carro”, apuntó Baena. “Me empujó de cabeza adelante”.

El sujeto es descrito como un hombre negro de piel clara, 5’8 a 5’9, de 19 a 25 años de edad.

“Yo vi que había mucha gente en una casa, así que yo me tiré del carro sin pensarlo”, relató.

Se insta a cualquier persona con información sobre estos casos a llamar a la Oficina del Sheriff del Condado de Harris al 713-221-6000.