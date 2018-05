Los latinos residentes en el condado de Gwinnett se apuntaron otra victoria en las elecciones primarias de Georgia de este martes.

Aquellos que pudieron votar tuvieron la oportunidad de optar por la famosa calcomanía ‘Yo voté’, con el simbólico durazno, en español.

Es tradición que la etiqueta se obsequie a las personas en los centro de votación una vez emiten su voto, pero en inglés (‘I voted’).

Se trata quizá del primer condado que lo hace en todo el estado, de tradición republicana en las últimas dos décadas.

“Esta es la primera vez que se usan las calcomanías (en español)”, dijo Terry Jurjevich, miembro del centro de votación en la escuela primaria Centerville, en Snellville.

Además de las estampas, la papeleta y todo el material electoral estuvo disponible en español para los votantes del condado.

La disponibilidad del material fue gracias a una decisión de la Oficina del Censo, luego de que llevara a cabo una encuesta (la American Community Survey) y determinara que debido a la composición demográfica del condado, debían ser amparados por la sección 203 de la Ley de Derecho al Voto.

El cambio también estuvo impulsado por la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), una organización que lleva años luchando para asegurar que los hispanos en el estado no tengan barreras a la hora de votar.

“Esa sección del Voting Righs Act dice que las minorías que hablan otro lenguaje también están protegidas para el acceso al voto. Si no tienen conocimiento del inglés y todo está en inglés, eso afecta a las personas de ejercer su derecho al voto”, dijo Jerry González, director ejecutivo de GALEO, en una entrevista previa con MundoHispánico.

La Ley de Derecho al Voto requiere que las jurisdicciones brinden acceso bilingüe a boletas electorales si más del 5 por ciento o 10,000 ciudadanos en edad de votar, son miembros de una minoría de un solo idioma y tienen dificultades para hablar inglés.

El dictamen determinó que todo el material debía estar en español. Desde formularios de registro e información del sitio web, hasta trabajadores electorales de habla hispana.

Más del 20 por ciento de la población de Gwinnett es hispana, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Las nuevas pegatinas fueron un éxito entre los votantes que la publicaron en sus redes sociales:

Sin embargo, a todos no les gustó el cambio:

I’m kinda mad that Gwinnett County gave us these low budget stickers. I liked the old one! 🍑 #postthepeach #ivoted #gapol #ElectionDay #TuesdayThoughts #Election2018 #georgiavoter 🌊 🌊 🌊 pic.twitter.com/Tumn6haaq2

— Dorothy Zbornak (@RandomRenee_) May 22, 2018