Guatemalteca se reúne con su hijo después de 81 días tras ser separados por política de Trump (FOTOS)

Tras 81 días de calvario, una madre guatemalteca se reunió con su hijo el 14 de agosto. Elsa Ortíz y su hijo fueron separados en la frontera y después la mujer fue deportada a consecuencia de la política de cero tolerancia del gobierno de Trump, según su abogado Michael Avenatti, quien lo confirmó en su cuenta de Twitter.

El niño, Anthony David Ortíz, estaba muy contento de que por fin se fuera a dar el reencuentro. El martes, Ortiz viajó desde el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston a Guatemala para la reunificación en compañía de los abogados Ricardo de Anda y Avenatti, el mismo que representa a Stormy Daniels, la actriz porno que dice haber tenido encuentros sexuales con Trump.

.@ricardo_de_anda & I appeared in ct today to attempt to allow us to take our client Antony home to mom in Guatemala TODAY. The govt opposed our request – he will now have to stay perhaps another 2 mos here. He hasn’t seen his mom in 81 days. Trump and his cronies have no heart. pic.twitter.com/hD0AZHgIoQ

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) August 14, 2018