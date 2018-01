Gobernador declara estado de emergencia en Carolina del Norte por tormenta invernal

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, declaró hoy el estado de emergencia en todo el estado ante la llegada de una tormenta invernal que se espera genere acumulaciones de nieve y condiciones peligrosas en las carreteras en las próximas horas.

“Estamos ahora bajo una alerta de clima invernal, lo que significa que podemos esperar nieve y condiciones de manejo peligrosas en las próximas 24 horas”, dijo Cooper en conferencia de prensa al anunciar el estado de emergencia.

@NC_Governor Roy Cooper declara el estado de emergencia en todo Carolina del Norte en anticipación a la #tormentainvernal que afectará al estado desde esta noche @MundoHispanico — Eloy Tupayachi (@eloy_tupayachi) 16 de enero de 2018

“Estoy declarando el estado de emergencia para todo el estado efectivamente desde hoy. Esto nos permite desplegar recursos centrales para la respuesta y recuperación de la tormenta cuando se necesiten”, dijo.

De acuerdo con los pronósticos del clima se espera al menos entre una y dos pulgadas de nieve en todo el estado, aunque la parte central podría ver acumulaciones de hasta cuatro pulgadas y algunas áreas entre 5 y 6 pulgadas.

“Los pronósticos dicen que la mayoría de Carolina del Norte sería impactada de alguna manera por esta tormenta, por lo que pido a la gente mantenerse atenta a los reportes del clima locales, porque las acumulaciones de nieve podrían ser muy significativas en algunas áreas”, dijo Cooper.

El gobernador dijo que se espera que la nieve comience a caer esta tarde en la zona de las montañas, al oeste del estado, y que la tormenta se moverá hacia el centro y el este durante la noche.

“Los pronósticos dicen que el cielo estará despejado para la tarde del miércoles, pero debido a las bajas temperaturas por debajo del punto de congelación, podemos esperar que las condiciones peligrosas en las carreteras continúen hasta la mañana del jueves”, advirtió el gobernador quien pidió a la población que no transite durante la tormenta.

“Los viajes innecesarios no solo te ponen en riesgo, sino que también pueden poner en peligro la vida de nuestros rescatistas si terminas necesitando ayuda”, dijo.

Cooper indicó que la buena noticia es que las temperaturas comenzarán a calentar el jueves por encima del punto de congelación por lo que esperamos que las condiciones de las carreteras comenzarán a mejorar durante el día.

Sin embargo, Cooper pidió a la población mantenerse alerta porque los pronósticos meteorológicos pueden cambiar en cualquier momento.

En anticipación a la tormenta también varios distritos escolares han anunciado el cierre de las escuelas públicas el miércoles, entre ellos los de Charlotte-Mecklenburg, Wake, Durham, Cumberland y Johnston.

CMS will be closed Wednesday, January 17th. Forecasters are expecting a winter storm to impact the Charlotte-Mecklenburg area starting this evening, and into the early morning hours, bringing snow and freezing temperatures. There’s no school, but check in tomorrow for #CMSnowED! pic.twitter.com/oiWuD3gaV9 — CMS (@CharMeckSchools) 16 de enero de 2018

[ALERT] All WCPSS schools will be closed Wednesday, Jan. 17. / [AVISO] Todas las escuelas de WCPSS estarán cerradas el miercoles 17 de enero. More: https://t.co/jDw9KWJSUn — Wake County Schools (@WCPSS) 16 de enero de 2018

Los equipos de trabajo del Departamento de Transportes han rociado más de 1.7 millones de galones de salmuera en las carreteras, con el objetivo de prevenir que la nieve se quede congelada por mucho tiempo sobre el pavimento, según informó el gobernador.

As of this morning, we have 566 employees, 337 of our trucks and 43 contract trucks out statewide pre-treating roads ahead of the anticipated winter weather. So far, they’ve put down over 727,000 gallons of brine. pic.twitter.com/TEJmwuB09l — NCDOT (@NCDOT) 16 de enero de 2018

Cooper dijo que la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte se encuentra en alerta para revisar todas las vías a lo largo del estado y asegurarse que ningún automovilista se quede varado durante las tormentas.