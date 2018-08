El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, amenazó el miércoles al presidente, Donald Trump, con acciones legales si pone en marcha un supuesto nuevo plan para limitar la inmigración legal.

“Este plan es feo, es cruel y vergonzosamente antiestadounidense”, dijo Cuomo en un comunicado, después de que este martes la cadena NBC adelantase que Trump está evaluando dificultar la obtención de permisos de trabajo y estatus de ciudadanía para personas que se hayan beneficiado de programas de asistencia social.

This is ugly, cruel and shamefully un-American.

If this plan moves forward, we will explore all options including taking legal action. We stand with our immigrant brothers and sisters. https://t.co/vQkcTtZGJf

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 8, 2018