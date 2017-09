A medida que el huracán Irma avanza por el estado de Florida, Georgia se prepara para el embate de este fenómeno el próximo lunes.

Irma fue calificado como “potencialmente catastrófico” por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Ante ese panorama, el gobernador de Georgia, Nathan Deal, ofreció hoy una conferencia de prensa junto a otras agencias para informar sobre las medidas que su gobierno llevará a cabo para contrarrestar el impacto del huracán en el estado.

El gobernador tuvo un mensaje claro para quienes viven cerca de la costa: “No pongan su vida en riesgo”.

De esa manera, los urgió a evacuar la zona porque “si deciden quedarse, estarán bajo su propio riesgo”, dijo.

“Ayúdennos a ayudarles. No se arriesguen ni se pongan en situaciones peligrosas. Si están en un área de evacuación peligrosa, evacuen”, enfatizó el mandatario.

Deal advirtió que el daño de Irma podría ser significativo.

WATCH: Gov. Deal provides updates on Hurricane #Irma and outlines emergency preparedness. Watch here: https://t.co/AqEvVDtJAu

El director de la Agencia de Administración de Emergencias de Georgia (GEMA, por sus siglas en inglés), Homer Bryson, dijo que están trabajando todo lo posible para que los refugios estén listos y que la Guardia Nacional esté en su lugar para responder a la tormenta.

“Es tan serio”, dijo, que está “sacando a su propia familia de peligro”.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Transporte de Georgia dijo que todos los conductores en las autopistas interestatales del estado tendrán que “tener paciencia”.

Deal advirtió que Georgia no enviará la ayuda del estado a aquellos que ignoren la orden de evacuación obligatoria. “Tendrán que esperar hasta que las condiciones mejoren antes de que la ayuda pueda llegar”, manifestó.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Irma llegué a las costas de Savannah aproximadamente el lunes a las 7:00 de la noche como una tormenta de categoría 3.

Nuevos modelos trazan su trayectoria por la zona centro de Atlanta y el norte de Georgia.

Tropical storm winds are likely to arrive in the FL Keys and south FL Saturday. Preparations should be rushed to completion. #Irma pic.twitter.com/eto2KVWtgP

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 8 de septiembre de 2017