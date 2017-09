Gobernadores piden al Congreso una ley que proteja a los jóvenes con DACA

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, se unió hoy a sus colegas de otros diez estados, para pedir a los líderes del Congreso nacional que aprueben una legislación que proteja de la deportación a los jóvenes inmigrantes que se beneficiaban de un programa federal cancelado esta semana por el gobierno del presidente Donald Trump.

Mediante una carta enviada a los líderes del Senado y la Cámara de Representantes, los gobernadores urgen al Congreso tomar una “acción inmediata” para que los casi 800,000 jóvenes inmigrantes que tienen un estatus temporal a través del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), puedan permanecer en el país después del 5 de marzo de 2018, cuando dicho beneficio expire.

“Somos una nación de leyes, pero también somos una nación de inmigrantes, de compasión y de sentido común”, dice la carta firmada por los gobernadores. “Les instamos firmemente que trabajen juntos para tomar una acción inmediata y asegurar que esos jóvenes puedan continuar viviendo, trabajando y contribuyendo al país que ha sido su hogar por casi toda su vida”.

La carta, que tiene fecha del 7 de septiembre, fue dirigida al senador republicano Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado; al senador demócrata y líder de la minoría Charles Schumer; al representante republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Reprentantes; y a la representante demócrata Nancy Pelosi, líder de la minoría en la cámara baja.

La petición, liderada por el gobernador de Virginia,Terry McAuliffe, está firmada por los gobernadores de Carolina del Norte, Delaware, Colorado, Washington, Minnesota, Rhode Island, Connecticut, Oregon, Hawaii y Montana.

La petición de los gobernadores aumenta la presión sobre el Congreso, luego que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció el martes pasado la cancelación de DACA, un programa creado en junio de 2012 por el entonces presidente Barack Obama para suspender temporalmente la deportación de jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños.

Desde junio de 2012, hasta marzo de 2017, el programa benefició a 787,580 jóvenes inmigrantes en todo el país, quienes gracias a DACA obtuvieron un permiso de trabajo, un número de seguro social y una licencia para conducir.

La decisión de la administración Trump pondrá fin al programa en marzo de 2018, por lo que el futuro de los jóvenes beneficiarios de DACA ha quedado en manos del Congreso, el cual ya tiene en espera algunos proyectos de ley que ofrecerían una salida a ese grupo de inmigrantes.

Los representantes Dick Durbin, demócrata de Illinois, y Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, presentaron en julio una nueva versión de la ley denominada DREAM Act, mientras que el republicano de Florida, Carlos Curbelo, presentó en marzo una propuesta que daría una vía a la ciudadanía a los inmigrantes que llegaron al país siendo niños.

El senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis, anunció esta semana que está elaborando una propuesta de ley para brindar una “solución conservadora” al problema de los dreamers, como se les llama a los jóvenes beneficiarios de DACA.

We need to work together to come up with a conservative & commonsense path forward for undocumented children. https://t.co/YII9UdP45M pic.twitter.com/BYUHyyljUa

— Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) 7 de septiembre de 2017