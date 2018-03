Fans de Romeo Santos emocionados por su regreso al escenario en Dallas (VIDEO)

Romeo Santos casi llega a capacidad máxima en el American Airlines Center en Dallas para el concierto de su gira, Golden.

La última vez que Santos se presentó en Dallas fue en el 2015, en la segunda etapa de su gira promoviendo el álbum Formula Vol. 2. La gira Golden, que lleva el nombre de su reciente álbum, comenzó en Nueva York donde los boletos se agotaron en menos de 24 horas.

Por cuarta ocasión Santos fue nombrado el número 1 en la lista de Top Latin Albums y la tercera vez que figura en el Top 10 del Billboard 200. De acuerdo con Billboard esta gira podría ser la más lucrativa para el rey de la bachata.

Los ‘Romeistas”, como son conocidos los fans de Santos, dicen que han estado anticipando su próximo álbum y gira.

“A mí me han encantado las canciones desde lo clásico, lo seguimos desde cuando estaba con Aventura”, dijo Greysi Escalante.

Sin embargo, para la familia Sánchez fue la primera vez que asisten uno de sus conciertos.

“Soy una fanática de él y estoy muy emocionada de escucharlo en vivo, aunque quisiera conocerlo también”, dijo Melissa Sánchez.

Santos como sus fans pidieron, no solo que cantara sus éxitos del álbum Golden como “Imitadora”, “Bella y sensual” y “Propuesta indecente”, sino también clásicas de Aventura.

La música del bachatero trasciende géneros, y edad, dijo Melissa y su hermano, Joshua Sánchez.

Los dos le compraron un boleto para su mamá quien dicen también es Romeista.

“Mucha gente piensa que no más es para los esposos o los novios porque es música romántica pero yo creo que no, eso no tiene nada que ver”, dijo Melissa. “Es para disfrutar podemos venir en familia, con amigos, con primos”, agregó.

La gira en Estados Unidos culminará en Oakland, CA, el 6 de abril.

Fechas de Gira #Golden en Estados Unidos:

Sábado 24 marzo, El Paso, TX Don Haskins Center

Domingo 25 marzo, San Antonio, TX AT&T Center

Martes 27 marzo, Denver, CO Pepsi Center

Jueves 29 marzo, Phoenix, AZ Talking Stick Resort Arena

Viernes 30 marzo, Los Ángeles, CA The Forum

Martes 3 abril, San Diego, CA Viejas Arena

Viernes 6 abril, Oakland, CA Oracle Arena

