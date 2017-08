Familias intentan evitar que las desalojen del terreno donde viven (VIDEO)

Unas 26 familias que residen en un vecindario de casas móviles de Matthews, un pueblo al sureste de Charlotte, se encuentran en una carrera contra el tiempo para tratar de evitar que las autoridades municipales autoricen la construcción de un complejo de apartamentos en el terreno donde viven.



“Son las únicas casitas que tenemos y estamos siendo afectadas cerca de 26 familias”, , dijo a MundoHispánico Cony Domínguez, una de las vecinas afectadas. “Imagínese, dónde nos vamos a ir a vivir nosotros, ¿debajo de un puente?”.

El parque de casas móviles Oak Haven está ubicado sobre un terreno de 30 acres de propiedad de la compañía Matthews Ventures, que solicitó el 31 de mayo a las autoridades de la ciudad un cambio de zonificación del predio para construir allí un complejo de 350 departamentos, según consta en el proyecto adjunto a la solicitud.

Los vecinos afectados, en su gran mayoría hispanos, dijeron que no quieren verse forzados a mover sus casas móviles del lugar donde han vivido durante varios años.

“Primeramente Dios queremos quedarnos por el área, y los niños que tienen escuela aquí en una buena zona”, dijo Edgar Hernández, un mexicano que vive en Oak Haven desde hace seis años.

Entre los vecinos afectados hay algunos que se mudaron al barrio hace apenas unas semanas, luego de pagar entre 7,000 y 10,000 mil dólares por sus casas, según dijeron, sin sospechar lo que estaba pasando con el terreno.

“A mí el vecino de al lado me dijo lo que estaba pasando”, dijo Domínguez que se enteró del problema con el terreno el mismo día que se estaba mudando, dos semanas atrás. “Dije, no puede ser posible si ni siquiera yo me acabo de mover”.

La posibilidad de reubicar las casas tampoco parece ser una opción viable para los vecinos debido al alto costo que implica, además que algunas viviendas son demasiado antiguas para ser transportadas.

“Tengo que invertir como 8,000 dólares más o menos y no los tengo, yo no tengo ese dinero porque lo poco que yo tenía lo invertí en la ‘traila’”, dijo Rosa Sánchez, una de las vecinas afectadas.

Con el apoyo de la organización sin fines de lucro Action NC, los vecinos se han organizado para protestar y han hablado públicamente ante la junta de comisionados de Matthews, pidiéndole que no se apruebe el cambio de zonificación del terreno, o que al menos se establezca una forma de compensación económica para los vecinos afectados.

“(Estamos pidiendo) que ayuden a estas familias a poder mudarse, que les reembolsen a los que van a perder sus casas, que les reembolsen por los costos de mudarse, porque estas familias de verdad no tienen muchos recursos”, dijo Héctor Vaca, director de Action NC en Charlotte.

Las autoridades municipales de Matthews aún no han tomado una decisión final sobre el cambio de zonificación del terreno y escucharán las preocupaciones de los vecinos en una audiencia pública programada para el próximo 11 de septiembre.