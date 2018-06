Familias inmigrantes se quejan de la inestabilidad de cobro en su renta (VIDEO)

Desde hace varios meses un grupo de vecinos inmigrantes del conjunto de casas móviles en Green Acres al suroeste de Houston, Texas han visto que el costo de su renta cambia cada mes.

María Delcid, inquilina de una de las casas móviles, dice que tal vez se aprovechan porque ellos son indocumentados.

“Yo todavía no he podido pagar la renta de junio porque ellos me dicen que si no les doy los 85 dólares de recargos no me lo aceptan”, añadió Delcid, quien tiene un giro postal con la fecha del 2 de junio y la fecha límite para pagar es el 3 de junio, según documentos revisados por MundoHispánico.

“Ellos dicen que paguemos con tarjeta de crédito por internet pero creo que como saben que ganamos en efectivo nos cierran la oficina el día antes de la fecha límite para cobrarnos extra”, señaló.

Asimismo, Daniel Padilla dice que se encuentra en la misma situación.

“No tenemos una renta estable de lo que debe de ser y eso esta malo”, añadió Padilla, quien dice que un mes paga una cantidad y otro mes otra más alta. “La gerente siempre nos amenaza que si no pagamos va a llamar a la policía”.

Algo que de acuerdo con María Sosa, líder de la organización pro inmigrantes, Familia Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), utilizan como táctica para asustarlos.

“No es la primera vez que escuchamos de un caso como este, de que los propietarios quieren intimidar a los inmigrantes”, apuntó Sosa. “Por eso necesitamos unirnos y alzar la voz porque sí existen derechos”.

MundoHispánico trató de comunicarse con la gerente de la propiedad pero se negaron a dar comentario.

