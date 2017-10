Familiares buscan a joven que desapareció cuando iba de camino a su trabajo

La familia Álvarez, residente de Georgia, busca desde el pasado sábado 30 de septiembre al joven David Javier Álvarez, de 22 años de edad, que desapareció a eso de las 3:30 de la tarde de ese día.

Según contó Alma Morales, hermana mayor del joven, la última vez que se le vio fue antes de salir de su residencia en el condado de Gwinnett, cuando le llamaron de su trabajo para que acudiera a cubrir un turno en una tienda de telefonía celular Metro PCS de 4:00 a 8:00 de la noche.

“Esa fue la última vez que mi familia lo vio. En su trabajo dicen que hizo el turno, pero nosotros no podemos confirmar eso”, explicó Morales.

De acuerdo con la mujer, el joven vive en Lilburn junto a sus padres, quienes dieron la voz de alerta cuando Álvarez no regresó a la casa luego de terminar su turno de trabajo.

“El domingo fue cuando me enteré realmente que no había llegado a la casa a dormir. Mis papás me llamaron y me dijeron que no había regresado”, detalló Morales.

Morales, original de México y que lleva prácticamente toda su vida en Georgia al igual que sus seis hermanos, dijo además que desde el lunes están haciendo las gestiones necesarias para dar con el paradero del joven.

“Hemos llamado a hospitales, cárceles y nada”, agregó.

Morales indicó que su hermano menor es un joven bueno, sin ningún tipo de antecedente o enemigos. “No hay ningún motivo por el que haya querido desaparecer por voluntad propia. Simplemente no llegó y no supimos por qué”, destacó.

La mujer dijo además que no ocurrió nada que a sus familiares les hiciera sospechar o dudar sobre el comportamiento del joven.

La familia no ha dejado de mover ‘mar y tierra’ desde el pasado lunes 2 de octubre con tal de dar con el paradero del joven.

“Ya denunciamos su desaparación a la policía de Gwinnett”, añadió Morales.

La última vez que vieron a Álvarez vestía una camiseta negra, pantalones oscuros y botas negras de trabajo.

“Nuestro temor es que algo le haya sucedido”, finalizó Morales.

La familia agradece cualquier información del paradero del joven al teléfono 678.704.9727.

