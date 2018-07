Tomando té y agua y sin probar un bocado de comida desde el 28 de junio, un grupo de familiares espera sentado frente al Consulado mexicano en Houston respuestas sobre la desaparición de su hijo ocurrida en México hace más de un año.

La última vez que la familia de David Jesua López García, de 35 años, supo de él fue el tres de mayo de 2017 cuando se disponía a impartir una conferencia sobre una aplicación informática que él mismo había creado en Nuevo Laredo, México.

“Él tenía negocio allá pero vive aquí en Houston, sólo fue a una cita de negocios a las tres de la tarde y a las seis de la tarde ya no sabíamos nada de él”, dijo a MundoHispánico Olivia López, madre del desparecido, residente de Houston que hace la huelga junto a su esposo y tres hijas. “Mi esposo al ver la negligencia del gobierno mexicano, de la Procuraduría General de la República de México (PGR) que se abstuvo de dar información y se declaró incompetente, vio necesidad de acudir a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)”.

La familia, entonces, pidió la intervención de la ONU y después de un proceso de verificación le formuló una serie de recomendaciones al gobierno mexicano. Una de ellas era que tenía hasta el 28 de junio para investigar y contestarle a la familia y no lo hizo.

“No me quedó más remedio que acudir a la ONU, que me pidió como veinte pruebas y finalmente me mandaron una carta en la que ponen en mi conocimiento que le hacen la recomendación al Gobierno mexicano de investigar el caso antes del 28 de junio”, dijo el padre de familia Jesús López Ajá.

La familia López dice que se vio obligada a llevar acabo la huelga de hambre para llamar la atención del gobierno mexicano y lograr tener una respuesta con prontitud.

“Me encuentro muy débil, tengo un problema de corazón y no sé cuánto tiempo voy a resistir, estoy dispuesto a morir por mi hijo exigiendo justicia”, dijo López a MundoHispánico, quién viajó a México con la Coalición de Inmigrantes Mexicanos de Chicago que está ayudando en la búsqueda del joven.

La familia, como otros mexicanos residentes en Estados Unidos, también cifra sus esperanzas de encontrar a su hijo en la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente.

“Un asesor de López Obrador estuvo en el inicio de la huelga de hambre que estoy realizando y confirmó que se lo comunicará al nuevo presidente para que desde el 1 de diciembre que tome posesión nos ayude”, dijo López Ajá. “No descansaré hasta encontrar a mi hijo”.