Falta de espacio en las cortes causa postergación de audiencias en caso de matrimonio acusado de matar a hispano

Los juicios a los esposos Chauna y Terry Thomson, acusados del asesinato del joven hispano John Hernández, se retrasarán debido a que la llegada del huracán Harvey en agosto del año pasado, y la devastación que causó en Houston, provocó que todos los casos en las cortes se retrasaran debido a la falta de espacio en las salas.

Durante el mes de abril el abogado Greg Cale, de la defensa de los Thompson y quien se especializa en representar defendiendo a policías acusados de algún delito, presentó una moción ante la jueza Kelli Johnson de la Corte Criminal 178 de Distrito en el condado de Harris pidiendo que los juicios a sus representados se llevara a otro condado de Texas porque debido a la cobertura mediática el jurado que sea seleccionado podría tener prejuicios al momento de decidir la culpabilidad o inocencia de sus clientes.

Sin embargo, luego de cinco días de deliberaciones y análisis la jueza Johnson decidió que el juicio no se llevara a otro condado porque no había elementos para pensar que no se pudieran encontrar en el condado de Harris 12 personas que fueran seleccionadas como jurado y que pudieran mantenerse imparciales durante el juicio.

La juez Johnson emitió una resolución, que informó a la defensa y a la Fiscalía del condado de Harris, avisándoles el lunes 7 de mayo que los juicios a los Thompson se retrasaban debido a la falta de salas para realizar el juicio. El edificio de 20 pisos del Centro Criminal de Justicia del Condado de Harris en el centro de la ciudad sufrió severas inundaciones desde el techo hacia abajo cuando la tromba de agua azotó Houston durante varios días el año pasado.

Desde entonces los juicios criminales del condado de Harris se han llevado de manera compartida en los edificios de Cortes Civiles, Cortes para Asuntos de Familias y las Cortes para Menores Infractores en donde todos los jueces están turnándose desde entonces para llevar sus casos. Aún no se determina cuándo entrará otra vez en funciones el edificio del Centro Criminal de Justicia del Condado de Harris.

La jueza Johnson movió la primera audiencia de Terry Thompson del viernes 18 de mayo para el viernes 8 de junio. La audiencia para Chauna Thomson se pasó del viernes 1 de junio hasta el viernes 19 de octubre. En los documentos legales de los dos casos, consultados por MundoHispánico, ya están asentadas las nuevas fechas e informadas las dos partes.

El joven John Hernández, de 24 años e hijo de padres inmigrantes del estado mexicano de Jalisco, comenzó el domingo 28 de mayo de 2017 a las 11:40 de la noche cuando presuntamente Terry Thompson atacó al joven, luego de que asegurara haberlo visto orinando afuera de un restaurante Denny’s, al noreste del área metropolitana de Houston.

Terry Thompson estaba acompañado de su esposa, Chauna Thompson, quien ese día no estaba de guardia en su trabajo como policía de la Oficina del Alguacil del condado de Harris, y que en un video que circuló en las redes sociales filmado por un testigo, aparece ayudando a su pareja a sujetar al muchacho de un brazo, mientras el hombre le aplicaba una llave de lucha al cuello. El Instituto de Ciencias Forenses del condado de Harris determinó que la causa oficial del deceso de Hernández en un hospital del este de Houston el miércoles 31 de mayo había sido muerte por estrangulamiento debido a que se le privó de la respiración.

