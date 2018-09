Decenas de activistas se manifestaron en la reunión semanal del Ayuntamiento de Dallas, Texas, para exigir la creación de una oficina civil de supervisión de policías a raíz del asesinato de Bontham Shem Jean la semana pasada.

El hombre de 26 años fue baleado el jueves pasado por Amber Guyger, una oficial fuera de servicio. Según la agente, entró al apartamento del hombre pensando que era el suyo y le disparó.

Dominique Alexander, fundador de Next Generation Action Network, organizó la manifestación frente al ayuntamiento. El activista detalló a los medios la propuesta de varias organizaciones sin fines de lucro para formar la oficina civil que supervisaría las acciones de oficiales. De acuerdo a Alexander, la oficina tendría el poder de tomar acción.

En la actualidad, la ciudad cuenta con el comité Citizens Police Review Board, el cual puede hacer recomendaciones imparciales para hacer cambios o mejorar la operación del Departamento de Policía de Dallas. Sin embargo, son un comité sin poder judicial.

“Hace casi medio siglo que un oficial en Dallas no es condenado brutalidad o el asesinato de un ciudadano de Dallas y sé que en el transcurso de 50 años no podemos decir con certeza que en cada uno de estos casos, los oficiales no eran culpables”, dijo Joy Tabernacle, pastor de la iglesia A.M.E. “Es hora de que cree esta junta de supervisión”.

Durante la rueda de prensa, la activista Olinka Green, nombró a las personas que han fallecido a manos de un oficial a lo largo del país. Entre ellos, mecionó no solo a Jean si no también a Santos Rodríguez.

Rodríguez fue asesinado por un policía de Dallas el 24 de julio de 1973. El agente fue condenado a 5 años de prisión y cumplió la mitad de su sentencia.

Los activistas planificaban dirigirse al ayuntamiento durante el espacio otorgado a la comunidad para hacer comentarios en la reunión de concejales. Sin embargo, el alcalde Mike Rawlings salió abruptamente de la reunión indicando que los activistas no estaban permitiendo cumplir con lo que estaba en la agenda de la junta.

Poco después, los activistas presentes en la audiencia gritaron, “sin justicia no hay paz”.

Aunque algunos concejales se fueron, Omar Narváez dijo que estaba dispuesto a escuchar a todos quienes quisiera expresar sus preocupaciones.

Rawlings regresó poco después e informó a Alexander que se reuniría con él mientras los otros concejales continuaban con la reunión.

