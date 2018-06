Un joven identificado como Luis Argueta, de 18 años, murió el lunes 25 de junio, aproximadamente a las 3:00 de la madrugada, luego de que un agente del Departamento de Policía de Galveston le disparó varias ocasiones por la espalda tras presuntamente realizar una parada de tráfico, según las autoridades.

Sin embargo, tanto la madre como la novia del joven, quien iba con Argueta en el auto a la hora del incidente, aseguran que la parada fue un simple hecho de perfil racial.

“Nosotros salimos a Whataburger a comprar comida y cuando regresamos habían unos policías siguiéndonos pero nunca nos detuvieron”, dijo a MundoHispánico Maryann Luna, novia de Argueta, sobre el incidente ocurrido en la cuadra 5300 de calle L. “Al estacionarnos frente a mi casa, mi novio que iba manejando se bajó del carro corriendo para esconder un arma de fuego que tenía para que no me culparan a mí, pues estábamos en mi carro”.

Cuando el joven salió corriendo, el oficial, descrito como anglosajón, le disparó en la espalda al joven, apuntó Luna. Asimismo, dijo que Argueta estaba “paranoico” porque tenía una pistola en el auto y acababa de ser acusado en mayo de tres delitos graves en un caso no relacionado.

Los padres del joven quien hablan por primera vez con un medio, dicen que esa no era la forma de tratarlo, arrebatándole la vida a su hijo menor, que trabajaba cortando yardas.

“Todo esto que dicen de mi bebé es mentira”, dijo Blanca Granado, salvadoreña, madre del joven. “No fue hasta las ocho de la mañana que la novia de mi hijo nos dijo, ni la policía ha venido”.

Granado desconocía que su hijo llevaba una pistola y califica el incidente como “un acto racista”.

“Él era un buen niño, dulce, error tuvo como los tiene todo el mundo, pero no era la manera que lo mataran así por la espalda con cinco balazos”, exclamó Santos Argueta, salvadoreño, padre del joven. “Esto no debió de haber pasado, yo quisiera ver de frente al policía que lo hizo y me diga por qué lo hizo”.

ANTECEDENTES

Según los registros del Departamento de Seguridad Pública de Texas verificados por MundoHispánico, Argueta ha sido arrestado en ocho ocasiones durante los últimos seis meses.

Argueta cumplió seis días en la cárcel por evadir el arresto en marzo, según registros. Fue arrestado nuevamente en mayo por tres cargos de felonía: evadir la detención con una condena anterior, la posesión de una sustancia controlada y portar un arma de manera ilegal. El joven tenía una audiencia de fianza por los tres cargos programada para el 2 de julio en el Tribunal de Distrito de Galveston número 10.

Por su parte, las autoridades no dijeron qué actividad sospechosa observaron los agentes de policía que los llevó a detener a Argueta.

“Estamos tratando de descubrir eso también, lo que alertó (al oficial) a pensar que era sospechoso”, dijo el capitán Joshua Schirard. “Eso es parte de mi interrogatorio esta mañana y de mi investigador también”.

MundoHispánico pidió video de cámaras corporales policiales pero las autoridades dijeron que debido a que es parte de la investigación no los piensan revelar por el momento. El cuerpo de Argueta se encuentra en estos momentos en la Oficina del Médico Forense del Condado de Galveston en espera de una autopsia.

“La Oficina del Alguacil del Condado de Galveston y el Fiscal del Condado de Galveston están llevando a cabo una investigación imparcial para determinar si las acciones de los oficiales fueron apropiadas, apuntó Schirard. “El oficial ha sido puesto en licencia administrativa de rutina en espera de una investigación adicional, que es el procedimiento estándar para cualquier oficial involucrado en un tiroteo”.

El jueves 28 de junio la familia espera darle el último adiós a Argueta en la funeraria Carnes Brothers ubicada en el bloque 1201 de la calle número 23 en Galveston.