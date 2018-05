Cuando Rosa García entró por la puerta del edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Atlanta, tenía la certeza de que no saldría de vuelta para volver a abrazar a sus hijos.

La hondureña tenía cita de reporte con las autoridades de Inmigración y, según le explicó su abogado, era probable que en esta ocasión, los oficiales la detuvieran y la deportaran del país.

A pesar del miedo y de no poder dormir la noche antes, García se armó de valor y acudió a su encuentro de rutina temprano en la mañana.

Afuera de las oficinas del edificio federal le esperaban dos de sus hijos, Wilmer, de 17 años, y Selena, de 14. Serenos, pero hablando de su futuro, lo que pasaría si mamá no estuviera y mirando constantemente las puertas que se abrían y cerraban, para saber si García saldría o se quedaría detenida.

“No dormí. En mi mente solo pensaba: qué tal si vamos mañana y dejan a mi mamá ahí dentro. ¿Yo qué voy a hacer con todos mis hermanitos que la van a extrañar? Pero Dios hace todo por algo. Si el oficial se tardaba más, era que ella iba a salir pronto”, dijo a MundoHispánico Wilmer Danilo Guzmán, el mayor de sus seis hijos.

Tras dos horas de espera, la puerta se abrió y García salió por fin por una de ellas.

Lo primero que hizo fue abrazar a sus hijos y las sonrisas fueron evidentes en todos los rostros.

Sin embargo, las lágrimas invadieron los ojos de la mujer.

De acuerdo con García, las autoridades de Inmigración le negaron esa misma mañana su solicitud de amparo de deportación, un estatus que tenía desde hace un año pues uno de sus hijos padeció cáncer y se le había concedido un acción diferida por razones humanitarias.

No obstante, su hijo sanó y un funcionario de ICE determinó que ya era tiempo de que García volviera a su país.

“Me tengo que ir… pero en noviembre”, dijo con la voz entrecortada.

Y es que la mujer ya había sido expulsada en 2007, pero regresó, pues sus seis hijos continuaban viviendo en Estados Unidos, y la madre no quería que cayeran bajo custodia de la División de Familia y Servicios para Niños de Georgia (DEFACS).

Desde entonces, García había continuado su vida como pintora de casas, manteniendo a los seis pequeños y trabajando mano a mano con su esposo en la iglesia que ambos sirven en la ciudad de Norcross.

Hasta que el pasado año 2017, la policía local la detuvo por conducir sin licencia y cayó de vuelta en manos de Inmigración.

“Estuve presa como 17 días”, recordó con tristeza García.

Sin embargo, en aquel entonces, un juez le permitió quedarse nuevamente bajo una acción diferida por razones humanitarias, pues el mayor de sus pequeños tenía cáncer.

Para García, Georgia se convirtió en su hogar y en un lugar donde echó raíces. “Tengo seis hijos, sí, pero no me los mantiene el gobierno ni les estoy pidiendo ayuda. Mi esposo trabaja muy bien para mantener a nuestra familia y así hemos hecho desde que estamos aquí”, manifestó.

Pero ahora, su realidad es otra, tendrá que enfrentar otro panorama.

“Me lo negaron me dijeron que no, que me tengo que ir del país”, dijo. “Me siento muy mal porque ya tengo catorce en el país. Cuando llegué acá era muy jovencita. A Honduras tengo miedo volver. Mataron a mi papá y a mis tres hermanos. Y no pudiera regresar allá con mis hijos. Y es un temor muy grande para nosotros. Todavía no sé qué haré”, lamentó.

La mujer dijo que el dolor más grande era imaginarse sin sus hijos.

“Lo que me duele más son mis hijos y ni aún así me aprobaron el amparo”, comentó.

Pese a las circunstancias, García aceptó lo que podría ocurrir en los próximos meses.

“Me presenté decidida a que si me iba, iba a aceptar los propósitos de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas”, dijo a MundoHispánico.