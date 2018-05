Fidel Oropeza, el inmigrante mexicano que lleva 15 años en una silla de ruedas y a quien el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le dio un mes para abandonar el país, obtuvo una pequeña victoria al reconocer la agencia que cometió un error.

Oropeza, que vive con su familia en Georgia, tenía una cita en las oficinas de Inmigración de Atlanta a la que debía llevar su boleto de avión fechado al 31 de mayo.

Pero su abogado logró que reabrieran su expediente y le permitieran someter un amparo de deportación. Esto le permitirá permanecer en el país por lo menos 60 días más y no tener que salir inmediatamente, tal y como se lo habían solicitado las autoridades.

De hecho, su representante legal indicó que el funcionario de Inmigración que había evaluado su caso admitió “haberse equivocado al no repasarlo adecuadamente”.

“El mismo oficial que le había dicho a Fidel que se tenía que ir, fue quien repasó el caso. Al contrario de lo que dijo la vez pasada, vio, por los documentos que entregamos, que él no depende del estado para sus beneficios. Él recibe un sueldo por lo que ganó en su caso de ‘worker’s comp’. Él dijo que quiere más tiempo para repasar la ‘parada’ que entregamos. Se molestó un poco porque sus supervisores lo habían regañado por no hacer bien las cosas”, explicó Dustin Baxter a la salida de la corte de Inmigración.

Baxter contó que el funcionario de Inmigración había llegado a conclusiones sin tener la documentación adecuada.

“Lo que pasa más que nada, es que ellos llegaron a pensar cosas que no eran ciertas sin ninguna base. No habían repasado documentos porque no sé si su abogado anterior los había entregado adecuadamente. Pero ahora sí tienen todo para comprobar que no depende del estado. Él es un trabajador y hace lo que tiene que hacer”, explicó el abogado.

Según había contado Oropeza en una entrevista anterior con MundoHispánico, el oficial de Inmigración le había dicho que él era “una carga económica para el país” por todos los gastos médicos que requería su condición.

Sin embargo, desde que Oropeza se accidentó trabajando en un techo, sus gastos médicos los ha pagado y los paga la empresa que lo empleó en aquella época, a través de una pensión vitalicia o ‘worker’s compensation’, como se le conoce en inglés.

“En la última entrevista que tuve con la oficial de Inmigración ella me dijo que yo era una carga para el país. Pensaron ellos que yo estaba recibiendo ‘Medicaid‘. Tras ese accidente logré un acuerdo de compensación laboral, que es el que paga todos mis gastos médicos: materiales, doctores para lo que necesite… Entonces yo no soy, ni he sido, una carga para este país”, dijo Oropeza.

De acuerdo con Irene Morales, esposa de Oropeza, en aquella cita el funcionario ni siquiera había visto el expediente del hombre al tomar la decisión y decir que debía abandonar el país.

“Se me hace injusto porque no le dieron tiempo ni de explicar que él no depende del gobierno. Mi esposo me dijo que el oficial le dijo que era mejor que se fuera a México porque “allá podía pagar su médico”. Como diciendo que: “acá te lo está pagando Estados Unidos”. ¡Y no! El gobierno de acá no le está pagando ningún médico”, manifestó Morales.

Pero el jueves en la mañana, tras reunirse con Inmigración, el oficial admitió la irregularidad ante el abogado de Oropeza y la familia pudo respirar tranquila.

“Estaba un poco preocupado pero yo estaba confiando en Dios de que estaba trabajando por mí vida. Estoy bien, tranquilo. Sé que voy a regresar en 60 días, pero estoy más tranquilo porque chequearon mis antecedentes de que yo no soy una carga para este país, al contrario, estoy aportando para este país”, manifestó el hombre a la salida de la corte de Inmigración.

“Estoy feliz. Estaba un poco preocupada pero con ayuda de Dios y los abogados estamos bien. Y creo que todo va a salir bien. Nosotros no dependemos de nadie. Nosotros trabajamos y nos ganamos honestamente ahora sí que la vida. Felices también porque ellos reconocen que cometen errores…”, expresó por su parte Morales.

Se espera que Oropeza regrese en 60 días a las oficinas de Inmigración para conocer el desenlace de su caso, pero, según su abogado, “a lo mejor antes de eso tenemos una respuesta final en cuanto a la parada de deportación. Ganamos la batalla, pero sigue la guerra. Y tenemos que ganar esa guerra”, agregó Baxter.

MundoHispánico contactó a las autoridades de Inmigración para obtener algún tipo de reacción al respecto, y el portavoz para la región sur, Bryan Cox, dijo que al Oropeza no estar detenido, no podía dar ningún tipo de información de su caso.

“De acuerdo con nuestras reglas de privacidad, no podemos analizar el historial de inmigración de un individuo. Pero en general, una persona que no está bajo custodia no enfrentaría una expulsión inminente”, destacó Cox.

