Agentes federales descubrieron en Houston una bodega que era el último eslabón de una intrincada cadena de robo de medicamentos en Estados Unidos y que tenía a la compañía CVS Pharmacy como su principal objetivo. La red presuntamente usaba a indocumentados para que robaran las medicinas.

Los agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) allanaron el miércoles 27 de febrero de 2018 la bodega ubicaba en el 12440 Oxford Park Drive #B102 que era el domicilio legal de la empresa Santino Wholesale, según consta en la investigación federal a la cual MundoHispánico tuvo acceso.

En el lugar detuvieron al libanés Yasser Salen Owuad, quien presuntamente dirigía la operación de robo de medicinas desde 2015, de acuerdo a la investigación del caso.

Durante el operativo federal también fue detenido el inmigrante hondureño Luis García-Oyuela quien, según su abogado Octavio Rivera Bujosa, solo era un empleado de limpieza en la bodega pero ahora enfrenta serios cargos federales por presuntamente participar en la red, lo que podría llevarlo a pasar hasta diez años en una prisión federal si es encontrado culpable.

Rivera Bujosa no fue contratado por su defendido, ya que no tiene dinero para pagar el abogado, sino que le fue asignado por la corte federal que llevará el caso. El inmigrante hondureño también pidió que en toda sus diligencias cuente con un intérprete porque no habla inglés.

Cuando los agentes del HSI lo detuvieron para interrogarlo también pidió un intérprete que, según Rivera Bojosa, no le fue otorgado hasta llegar a la corte.

Durante el momento del arresto, Rivera Bujosa dice que el hondureño explicó a los agentes que él solo se limitaba a realizar labores de limpieza y mandados en el lugar.

Según la investigación, Owuad le pagaba a personas indocumentadas para que viajaran por Estados Unidos y robaran medicinas de los anaqueles de la cadena CVS Pharmacy en hurtos menores, lo que en inglés se conoce como ‘shoplifters’.

Estas personas estaban instruidas para que se enfocaran en robar medicinas e implementos para diabéticos a varias tiendas a lo largo del día.

Luego de que las personas hacían el robo enviaban lo hurtado por paquetería a la bodega que Owuad tenía en Houston en el vecindario conocido como West Hampton States. Las instalaciones pasan desapercibidas porque frente a las mismas hay una iglesia cristiana que bloquea el edificio.

Cuando las medicinas llegaban a Houston, Owuad y otras personas, que no están mencionadas en la investigación, removían las etiquetas de las medicinas robadas y luego las empaquetaban para revenderlas a tiendas minoristas.

Según el documento legal del caso, Owuad logró presuntamente ganancias de 1.3 millones de dólares durante los años que realizó su operación. Tampoco se detalla si en otros estados del país hay más detenidos relacionados con el mismo caso.

Solamente desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2018, los investigadores federales, que hacían una vigilancia encubierta al negocio de Owuad, atestiguaron haber visto siete cargamentos que salieron desde ese lugar con medicinas para ser enviadas a tiendas de reventa a precios de descuento.

Michael DeAngelis, vocero de CVS Pharmacy, envió un comunicado a MundoHispánico sobre la operación de los agentes federales en Houston y aseguró que la empresa estaba agradecida “por el excelente trabajo y los resultados del Departamento de Seguridad Nacional en este asunto”.

“La organización involucrada en la actividad delictiva que fue objeto de esta investigación es responsable de millones de dólares en productos robados de nuestras tiendas en los últimos cuatro años”, agregó DeAngelis.

MundoHispánico solicitó de manera reiterada más información a HSI sobre la investigación a la red que manejaba Owuad, sin embargo la dependencia federal no respondió a la solicitud de entrevista.

La Embajada de Honduras en Estados Unidos y el Consulado General de Honduras en Houston tampoco respondieron a una solicitud de entrevista para saber si asistirán a García-Oyuela durante su proceso legal. El hombre sigue detenido en la cárcel federal del centro de Houston.

La foto del arresto de García-Oyuela que se puede ver en el video fue provista por un testigo del operativo que por temor a represalias no quiso que MundoHispánico lo identificara.