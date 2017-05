Estudiantes hispanos se gradúan tras superar obstáculos (VIDEO)

Este 25 de mayo será un día inolvidable para Kelvin González, Julia Gaspar y Daniela Ramírez.

De seguro, cuando desfilen con toga y birrete a recoger sus diplomas, varias serán las lágrimas que eternizarán el momento. Pues para llegar hasta allí, el camino no ha sido tan fácil como para otros estudiantes.

Ellos son, dentro de su familia, la primera o segunda generación que asiste a una universidad.

Hijos de padres que cruzaron la frontera buscando un mejor destino, han sido aceptados este año en la George Washington University, la Georgia College y la Georgia Gwinnett College, respectivamente.

Un sueño que por lo menos durante su escuela intermedia se veía lejano.

“Yo crecí con seis hermanos. Ha sido complicado porque ellos son más grandes que yo. Y mis papás eran muy trabajadores… Entonces estaba más con mis hermanos que con mis papás. Fue difícil porque todos nos teníamos que prestar todo. Pero yo crecí con mucho orgullo y con ese sentido de familia”, contó a MundoHispánico Julia Gaspar, de 17 años y nacida en San Luis Potosí.

Para Gaspar, quizá lo más difícil ha sido mantener vivo el deseo por estudiar a pesar de los múltiples cambios que enfrentaba su familia.

“Mis papás se movían de apartamento en apartamento porque la renta subía. Pues, teníamos que movernos. Fui a tres primarias, dos intermedia, una prepa o dos… Las cosas se calmaron luego cuando crecí. Y nunca me fije en la importancia de la educación. No presté atención a que soy estudiante inmigrante en este país y tengo que trabajar dos veces más duro que la gente que nació aquí. Sin embargo, seguí adelante porque quiero devolverle a mi familia todo lo que me ha dado”, manifestó Gaspar.

Gaspar tiene bien claro el valor del sacrificio. Pero ella no es la única.

Para Daniela Ramírez, la definición es la misma.

Ramírez cruzó la frontera con su abuela y su primo cuando tenía cinco añitos. Apenas lo recuerda, pero lo que jamás olvida es el esfuerzo que debe comprometer cada mañana cuando se prepara para la escuela.

“Lo más retador para mí ha sido mi circunstancia, porque no nací aquí, y he perdido oportunidades por eso. Pero esto me ha hecho más fuerte porque aprendí que necesito luchar más duro que cualquier otro estudiante”, confesó Ramírez, quien fue aceptada en la George Washington University.

Para ella, el bachillerato no es el único camino. A pesar de los obstáculos, se vislumbra completando una maestría en ciencias políticas y ejerciendo abogacía en derechos humanos.

El horizonte es parecido para Kelvin González, quien fue aceptado por la Georgia College & State University, y estudiará diseño gráfico.

Aunque González nació aquí en Estados Unidos, sus papás cruzaron la frontera por igual. Un camino que tampoco ha sido fácil.

De manera que graduarse ha significado un reto importante. Aunque para él, solo se trata de implicación y sacrificio.

“Siempre estudié. Me dedicaba simplemente a hacer mi trabajo. Nunca me gustaba jugar mucho. Dibujaba y dibujaba… De ahí agarré las ganas por estudiar diseño gráfico”, contó a MundoHispánico González.

Pero González no lo logró solo. Además de la ayuda de su familia, tuvo una mano que también le dio palmaditas en la espalda para continuar adelante.

Se trata de un programa de la Asociación Latinoamericana (LAA) al que pertenece, igual que Gaspar y Ramírez, desde que están en la escuela intermedia.

“En este programa les ofrecemos tutorías y les incentivamos a que sean líderes, que estudien y que vayan a la universidad”, explicó Rigoberto Rivera, director del programa de escuelas preparatorias de la LAA.

Gracias a esa iniciativa, más de 20 alumnos hispanos se graduarán, con esos mismos logros, esta semana.