La familia de Dimitrios Pagourtzis, el chico que presuntamente perpetró la matanza en la Preparatoria Santa Fe, Texas, en la mañana del viernes 18 de mayo, emitió un comunicado.

En el escrito presentan sus “más sinceras oraciones y condolencias a todas las víctimas y sus familias” y añaden que están “tan conmocionados y confundidos como cualquier otra persona por estos eventos que ocurrieron”.

El comunicado, enviado a MundoHispánico en un correo electrónico por el abogado Nicholas Poehl a nombre de la familia y quien representará al chico, detalla que agradecen a los oficiales de policía de Texas “que acudieron a prestar ayuda y apoyo” a los estudiantes, maestros y personal de la escuela durante el tiroteo.

“Nos complacen los comentarios públicos hechos por otros estudiantes de la Santa Fe High School que muestran a Dimitri tal como lo conocemos: un niño inteligente, tranquilo y dulce. Si bien en su mayoría permanecen en la oscuridad los detalles de la tragedia de ayer, lo que hemos escuchado de los informes de los medios de comunicación parece incompatible con el chico que amamos”, dijo la familia.

La familia Pagourtzis dijo que comparten con el resto de la gente de Santa Fe el deseo por respuestas sobre porqué sucedió esto y dijeron que esperan “el resultado de la investigación antes de hablar más sobre estos eventos. Hemos cooperado y continuaremos cooperando con las autoridades que llevan a cabo la investigación y solicitamos la paciencia del público mientras avanza”.

En su declaración la familia del muchacho pidió que los medios de comunicación y las personas de la comunidad: “Respeten la privacidad, tanto a las víctimas como a nuestra propia familia, ya que todos nosotros apenas procesamos estos eventos y comenzamos el proceso de curación”.

Mientras tanto, la Preparatoria Santa Fe, en donde presuntamente Pagourtzis mató a 10 personas y dejó heridas a otras 13 en la mañana del viernes 18 de mayo, permanecerá cerrada indefinidamente debido a las investigaciones que realizan en el lugar las autoridades federales. En la escuela murieron dos chicos hispanos.

Confirman la muerte de otro hispano

Jack Roady, el Fiscal General del Condado de Galveston, emitió un comunicado en las primeras horas de la tarde con los nombres de las 10 víctimas fatales. Entre los muertos hay dos adolescentes hispanos, Angelique Ramírez, de 15 años, y Christian Riley García de 17 años.

Además fallecieron las maestras Glenda Perkins y Cynthia Tinsdale y los estudiantes Shana Fisher de 16 años, Christopher Jake Stone, Jared Black, Sabika Sheikh; Aaron Kyle McLeod y Kimberly Vaughan, todos estos últimos de 17 años. El presunto tirador también tiene 17 años.

“Por favor, tengan a las familias en sus pensamientos mientras lloran esta trágica pérdida”, dijo el fiscal de distrito del condado de Galveston, Jack Roady, en un comunicado que acompañaba a la lista de los muertos.

Todo el campus de la escuela es considerado una zona de crimen y el perímetro estará acordonado sin permitir la entrada a visitantes. El sábado 19 de mayo las autoridades comenzaron a permitir el acceso a estudiantes, maestros y personal administrativo sólo para que recogieran sus carros y entraran a los salones por sus mochilas y otras pertenencias.

El Distrito Escolar Independiente de Santa Fe (SFISD, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que dijo que, por lo menos, hasta el próximo martes 22 de mayo los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y del Buró de Alcohol, Tabaco, Explosivos y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) seguirán en el lugar recabando evidencia de la tragedia.

Mientras los agentes del FBI y el ATF hacen su trabajo en el campus de la escuela, Pagourtzis el presunto responsable de la masacre aguarda su primer día de corte en la Cárcel del condado de Galveston acusado de Homicidio Capital en contra de varias personas y de Asalto Agravado de un Agente de Policía ya que en la refriega hirió a un agente del Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de Santa Fe (SFISDPD, por sus siglas en inglés) que entró a la escuela a repeler el ataque.

En los documentos legales del caso, consultados por MundoHispánico, se detalla que en la mañana del sábado 19 de mayo el abogado criminal Poehl quien reside en la ciudad de de Galveston tomó la representación del caso de Pagourtzis contratado por la propia familia del acusado.

Poehl detalló en entrevista telefónica con MundoHispánico en la tarde de este mismo sábado que su cliente se abstuvo de hacer una declaración y que no dirá nada sobre el caso a las autoridades sino hasta que tenga una charla con su defensor aunque explicó que el viernes luego del incidente “sí estuvo cooperando con las autoridades”, pero después prefirió callar.

“Está confudido y temblando”

Pagourtzis sigue confinado en solitario en la cárcel del condado de Galveston y sin derecho a fianza, informó el abogado quien tuvo la oportunidad de hablar con él durante una hora en la mañana del sábado.

“Está confudido y temblando, no hemos tenido mucho tiempo para hablar, necesitamos mucho más tiempo para charlar y que me diga qué pasó, aún es muy pronto para sacar una conclusión sobre los hechos. Además estoy reuniendo información de las autoridades para poder llevar el caso de la mejor manera, apenas estamos dando los primero pasos en esto”, dijo P0ehl.

El abogado aseguró que el caso del muchacho aún no ha sido enviado al juez que los juzgará y que eso se sabrá hasta el lunes en la mañana. Sin embargo, dijo que espera tener una audiencia en los primeros días de la próxima semana para comenzar a planear la estrategia de su defensa de la cual no quiso revelar más detalles.

“Yo mismo no sé realmente qué sucedió, qué le hizo tomar esa decisión, él está en un estado de conmoción que no le permite hablar mucho. Necesito más tiempo para hablar con él y que me ayude a entender qué fue lo que pasó” finalizó el defensor.

