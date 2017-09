La esposa de un hombre hispano que murió baleado por dos policías la noche del miércoles en Charlotte, dijo a MundoHispánico que su marido solo intentaba entregar un arma que tenía en su poder, cuando los oficiales le dispararon en la puerta de su vivienda, pese a que él había explicado sus intenciones en una llamada la central de emergencias 911.

“Prácticamente vinieron directamente a matarlo sin ninguna razón, cuando fue él quien llamó al 911 para entregar un arma, tratando de hacer las cosas bien”, dijo Azucena Zamorano, esposa de Rubén Galindo Chávez, de 29 años, fallecido alrededor de las 9:10 p.m. del miércoles en el complejo de apartamentos Hunters Pointe ubicado en la cuadra 1900 de Prospect Drive.

De acuerdo con la policía de Charlotte-Mecklenburg, los oficiales Courtney Suggs y David Guerra fueron al lugar alertados por la llamada de un hombre que dijo estar armado. Cuando llegaron vieron a Galindo afuera de los apartamentos y notaron que tenía un arma.

El jefe de la Policía de Charlotte-Mecklenburg, Kerr Putney, dijo en una rueda de prensa la noche del incidente, que Galindo se negó a obedecer “múltiples” órdenes verbales para que soltara el arma que presuntamente tenía en su poder, por lo que los oficiales le dispararon al percibir una “amenaza letal inminente”.

“Solo quería entregar un arma”

Sin embargo, Zamorano dijo a Mundo Hispánico que los policías le dispararon a su esposo apenas salió de su casa para hablar con los policías, pese a que él había advertido a una operadora del 911 que sólo quería entregar un arma.

“La operadora le dijo que saliera. En ese momento él salió, pero no terminó de abrir bien la puerta y le dispararon. Lo mataron sin que él hubiera hecho nada”, dijo Zamorano, sin poder contener las lágrimas.

En la puerta de metal y en la pared exterior del departamento, quedaron huellas de varios impactos de bala, mientras que en el pasto, al lado de la entrada, se observaba aún una mancha de sangre.

Zamorano dijo que escuchó cuando su marido llamó a la central 911 y le explicó en español a una operadora que él quería entregar un arma y le aseguró que ésta no tenía balas.

“Él estaba tomándose unas cervezas y de repente tomó la decisión de llamar a la policía para entregar un arma que él tenía”, dijo la mujer. “Yo no escuché toda la conversación, pero la operadora le preguntó tres veces y él le dijo que la pistola no tiene balas, ‘crean en mí que no tiene balas’”.

La policía informó que los dos oficiales involucrados en el incidente se encuentran con suspensión administrativa, mientras se realizan las investigaciones y que la oficina de Asuntos Internos realizará una investigación independiente para determinar si los policías actuaron de acuerdo a ley y a los procedimientos y políticas del departamento de policía.

La barrera del idioma pudo ser un factor

El jefe de policía dijo el miércoles que aparentemente hubo una “barrera de lenguaje” entre Galindo y los oficiales.

Un vocero de la policía de Charlotte-Mecklenburg dijo a Mundo Hispánico que el oficial Suggs es afroamericano y el oficial Guerra es blanco, pero se negó a responder si alguno de los dos habla español, debido que esa información forma parte de la investigación.

La policía de Charlotte-Mecklenburg ha informado que los oficiales involucrados llevaban cámaras en sus uniformes y que pedirá autorización a la corte para publicar los videos ya que de acuerdo a una ley estatal, ese tipo de grabaciones requieren de una orden judicial.

Officers involved in fatal shooting last night were wearing body-worn cameras. @CMPD to petition for video release on date tbd. — CMPD News (@CMPD) 7 de septiembre de 2017

Varios niños en la escena del crimen

La esposa de Galindo dijo también que luego del incidente, ella salió a auxiliar a su marido y la policía no le dejó regresar a su casa, pese a que sus cinco hijos menores se encontraban adentro, junto con su compañera de vivienda que estaba con su novio y el hijo menor de éste.

“Los policías entraron al apartamento apuntando. Les dije que nadie estaba en peligro, que mis niños estaban adentro, que se iban a espantar, pero no me hicieron caso. Vinieron a sacar a mis hijos con ella (su compañera de apartamento) a punta de pistola”, dijo Zamorano.

La mujer dijo que los niños, cuyas edades van de entre 3 meses y 14 años, han quedado afectados luego de la experiencia y de ver a Galindo tirado y sangrando en la entrada de la casa.

Zamorano dijo que sólo espera que se haga justicia.

“Yo personalmente sé que él estaba haciendo las cosas bien, que no tenía la policía porque reaccionar así, dispararle a quemarropa sin que él estuviera haciendo nada”, dijo.

La víctima era de México y trabajaba en la construcción

Según Zamorano, Galindo vivía en Charlotte desde hace casi 10 años y que era originario de Morelos, México, donde viven sus padres y sus cinco hermanos. La familia planea repatriar su cuerpo.

La mujer dijo que ella y Galindo eran pareja desde hace dos años pero que recién tenían seis meses de convivencia y que él era el padre de su bebé de 3 meses.

Galindo se desempeñaba como obrero de construcción y era el soporte económico de Zamorano y sus cinco hijos, según dijo la mujer.

Con ayuda de la organización Action NC, la familia de Galindo y sus vecinos, realizarán hoy una vigilia en su memoria. Será a las 6:30 pm en el complejo de apartamentos Hunters Pointe, en la cuadra 1900 de Prospect Drive, al norte de Charlotte.