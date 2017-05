Entraron a su casa haciéndose pasar como empleados de Georgia Power

Una residente del condado de DeKalb está alertando a los ciudadanos sobre dos personas que llegaron a su residencia, haciéndose pasar por trabajadores de la compañía eléctrica Georgia Power.

La mujer que solo quiso que la identificaran como Lauren quiere que sus vecinos se mantengan vigilantes y sean cuidadosos y que no se conviertan en víctimas de lo que ella llamó una estafa.

Lauren dijo que estaba trabajando el viernes desde su casa en South Ponce de Leon Avenue cuando escuchó el timbre.

“Me encontré con lo que parecían dos trabajadores de Georgia Power que me dijeron que estaban allí para pintar el medidor eléctrico”, dijo Lauren al WSB-TV.

Las cámaras de seguridad de Lauren captaron el momento en que un hombre y una mujer, que no eran empleados de Georgia Power, entraron por la puerta y ella los condujo hacia el patio hasta donde estaba el medidor.

Lauren, quien dijo que las personas parecían profesionales, señaló que cuando se fueron de la casa notó algo extraño: ellos pintaron el contador de gas, no el de electricidad.

“Llamé a la compañía eléctrica y a la del gas y ellos me confirmaron que no enviaron a nadie a mi casa y me recomendaron llamar a la policía”, expresó.

El portavoz de Georgia Power, Craig Bell explicó que los trabajadores de la compañía no hace visitas sin una cita previa y recomendó a los clientes fijarse en tres cosas para saber si un empleado es legítimo: un vehículo con el logo de Georgia Power, camisa de Georgia Power e identificación de Georgia Power.

Ahora, Lauren se arrepiente de su decisión y teme que las personas regresen a su casa luego de lo que vieron en su interior.

Por su parte, Georgia Power dijo que se ha aliado con la oficina de fiscalía estatal para atender estas situaciones que se han vuelto problemas frecuentes.