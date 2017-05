Casi cinco días después de la desaparición del conductor de Uber Marlo Medina Chávez, la Policía de Charlotte-Mecklenburg informó la tarde del jueves que encontró un cuerpo en Rock Hill, Carolina del Sur y se sospecha que es el del hombre desparecido.

El mayor Cam Selvey dijo que el cuerpo fue encontrado en un campo cerca de Mount Gallant Road, en el condado York, y que aunque todavía no se ha completado la identificación, la policía cree que se trata de Medina Chávez, debido a que concuerda la descripción física y la ropa del taxista que desapareció la noche del sábado pasado.

Selvey dijo que los dos hombres que fueron arrestados en Maryland en posesión del vehículo de Medina Chávez y que han sido acusados de haber utilizado la tarjeta del taxista, también afrontarán cargos con relación al homicidio.

Los acusados son Diontray Divan Adams, de 25 años, y James Aaron Stevens, 20 años, quienes fueron arrestados el lunes en Maryland y permanecen bajo custodia.

Los sospechosos viajaban en la camioneta Nissan Pathfinder 2008 color azul oscuro de propiedad de Medina Chávez, junto con otras dos personas que luego fueron liberadas.

Medina Chávez desapareció alrededor de las 9:45 de la noche del sábado luego de salir de su casa ubicada en la cuadra 6900 de Ayrshire Glen Place, al suroeste de Charlotte.

Su esposa, Elsa Medina, dijo que su esposo solía ir a las zonas más céntricas de la ciudad donde encontraba más clientes a través de la aplicación de Uber, pero que esa noche dejó de responder llamadas y mensajes, y nunca más regresó a su casa.

La policía agradeció a la prensa y a la comunidad por su colaboración en la investigación del caso.

The body of missing Uber driver Marlo Johnis Medina-Chevez has been discovered in Rock Hill. pic.twitter.com/BW4eKomtkp

— CMPD News (@CMPD) 25 de mayo de 2017