Son cerca de las 3:00 de la tarde, y en la salita de Casa Anunciación, varias madres inmigrantes conversan mientras observan a sus hijos jugar. Una viene de Honduras y la otra posiblemente de Guatemala. El infante más pequeño en el lugar tiene quizá cerca de 10 meses. Apenas puede ponerse en pie por sí solo y con su manita busca constantemente el pecho de su mamá. Esta será si acaso una de las últimas ocasiones en las que pueda apreciarse una escena así en el albergue, porque en las próximos días, puede que no lleguen más niños. Puede que sean separados inmediatamente de sus madres al cruzar la frontera.

Y es que tras la implementación de la política de cero tolerancia a la inmigración familiar, promulgada recientemente por el fiscal general del país, Jeff Sessions, cientos serán los niños separados de sus padres indocumentados y puestos en centros de detención, en caso de ingresar al país por la frontera de manera ilegal. No va a importar la edad. De un año, dos años, tres años, cuatro años… dará igual. Algunos ni siquiera sabrán decir que tienen hambre o que tienen sueño al oficial que los custodie en la celda donde les ubiquen.

La nueva medida ha sonado las alarmas entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos a través de todo el país. Incluso, organismos médicos como la Academia Estadounidense de Pediatría se han mostrado en desacuerdo con la medida anunciada a principios de este mes por Sessions.

Pero quizá, quienes más estén viviendo de cerca la problemática sean las organizaciones proinmigrantes, como Casa Anunciación, ubicada en El Paso, Texas. La entidad lleva cerca de 40 años dando refugio a familias que logran cruzar la frontera sin ser detenidas por la Patrulla Fronteriza.

“Pero también refugiamos familias que cruzaron buscando asilo y fueron detenidas por Inmigración, y que por falta de espacio en los centros de detención sueltan a la gente bajo el proceso de deportación, y les dan permiso de irse a donde tienen familia. Luego, trasladan los casos a esas jurisdicciones”, explicó en entrevista a MundoHispánico Rubén García, director del centro.

De acuerdo con García, se trata de una dura realidad con la que lidian día a día pues Casa Anunciación recibe cerca de 300 familias migrantes semanalmente, entre sus tres edificios.

“Nosotros hemos visto la separación de miembros de familias adultas. Te doy un ejemplo: eres de Honduras, te vienes con tu esposo, con tu hija de 19 años y dos niños pequeños. Se presentan en el puente y piden asilo. Casi con seguridad van a apartar a tu esposo y lo van a encerrar en un centro de detención para hombres. Y van a apartar a tu hija de 19 años y la van a encerrar en uno para mujeres. A ti, porque no tienen cómo partir con los menores, te envían aquí. Cuando llegas con nosotros estás muriendo por tu hija de 19 años. “¿Qué hicieron con mi hija? No me dijeron dónde la pusieron, ¿la deportaron? ¿está aquí? ¿dónde está?” No le dicen nada. (Entonces) tú llegas aquí (a Anunciación) llorando… es bien difícil. Eso nosotros lo hemos visto por años”, explicó García.

Pero, para el director del centro, sin duda, lo que sí ha cambiado es que ahora separarán a los menores de sus madres. Casos que ya están empezando a ver con mayor regularidad. Por lo menos, en estas dos últimas dos semanas.

“Lo que no habíamos visto, y que es más reciente, es que separan a tu esposo y lo encierran, separan a tu hija y la encierran. Pero entonces, te quitan a tus dos niños menores para que te puedan poner a ti en la cárcel. No centro de detención, no refugio, sino la cárcel. Con el fin de ponerte cargos federales y hacerte un juicio para obtener una convicción que ahora queda en tu expediente. Una convicción por el delito de haber entrado ilegalmente al país. La gente nos dice: -‘cuando me quitaron mi niño, no me dijeron a dónde lo iban a mandar. No me daban nada de información. Nada de eso. Y luego van y me ponen en una cárcel con personas que están ahí porque tienen cargos criminales. O sea, estoy aquí en la cárcel con una mujer que la acusaron de robar o de matar…’. Eso no lo habíamos visto hasta reciente. Entonces, estamos increíblemente preocupados”, lamentó García.

García explicó que el número de migrantes que llegan semanalmente ha rozado incluso la suma de 1,000 y que la inmigración de centroamericanos sigue al alza.

“Estamos hablando de un flujo migratorio que está íntimamente ligado a la realidad en países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Esa realidad habla de un nivel de inseguridad, un nivel de violencia, de pobreza severa que no le da alternativa a la gente más que huir e irse. Y mucho de lo que está al fondo de la migración es la preocupación de familias por sus hijos e hijas”, reiteró García mientras explicó los casos que observa a diario en su organización.

“Para darte una idea, vamos a decir que tú eres una mamá que vive en un barrio en Honduras, tú tienes dos hijos. Uno de 12 y la niña de 14. Tus hijos van a la escuela y tu hija viene y te dice: “mami, hay unos muchachos que cuando voy a la escuela, me están pidiendo que yo ingrese con ellos, que yo empiece a trabajar con ellos. Mami, yo no quiero hacer eso”. Es cuando te das cuenta que una de las pandillas quiere reclutar a tu niña. Entonces, tú tomas la decisión de venirte”, explicó García.

El hombre también explicó que una vez las familias salen de sus países e intentan cruzar México para llegar hasta la frontera, la situación se complica.

“Así es que tú sales de Honduras. Buscas un ‘coyote’ o a alguien que te quiera guiar porque es muy peligroso querer llegar hasta México solo y si un ‘cartel’ o una pandilla se da cuenta de que tu eres hondureña y que estás queriendo cruzar, tú eres una de esas familias principales que van a querer secuestrar y extorsionar a los tuyos por miles de dólares para dejarte ir. Si no se les paga, te van a poner a trabajar para ellos”, añadió García.

Según el director del centro, cuyo equipo de colaboradores está formado por al menos 150 personas, ese proceso se está repitiendo a lo largo de la frontera miles y miles de veces.

Al final, se trata de un comportamiento totalmente inhumano.

“Para mí es algo que tiene unas implicaciones enormes y que va a lo más central de quiénes somos nosotros como comunidad nacional. Y ¿cuáles son los valores de un país que le quita los niños a sus madre y a sus padres de esta manera?”, se preguntó García.

Una medida sin precedentes

A principios de este mes, Sesions anunció durante una conferencia de prensa en San Diego, California, que el Departamento de Justicia comenzaría a procesar penalmente a aquellos inmigrantes indocumentados que intenten ingresar en el país, una iniciativa que aumentaría el número de inmigrantes en los centros de detención que actualmente están saturados, además de incrementar el número de casos de inmigración para los jueces.

“Si cruzas la frontera ilegalmente, entonces te vamos a encausar”, dijo Sessions, según la transcripción de sus declaraciones. “Si traficas con personas por la frontera, te procesaremos. Si estás tratando de entrar con un niño, entonces te encausaremos y el menor será separado de ti como lo requiere la ley”.

Las autoridades creen que encausar a los padres que llegan con los menores podría servir como ejemplo para otras familias que quieran ingresar al país ilegalmente y que sería la forma “más efectiva” de reducir la cantidad de personas que entran de forma indocumentada al país, según un memorándum obtenido por el The Washington Post.

Hasta hace unas semanas, los agentes fronterizos trataban de mantener a las familias unidas al enviar a todos sus miembros a un mismo centro de detención. A partir de la implementación de la nueva estrategia, los padres serán procesados penalmente y los niños enviados a instalaciones diferentes.

Las personas que crucen ilegalmente la frontera ya no serán expulsadas inmediatamente, como ocurría, por ejemplo, con los inmigrantes mexicanos. Ahora, las personas que sean detenidas tras ingresar irregularmente al país serán arrestadas y encausadas, según la nueva política de la administración de Trump.

Para la abogada Jeanne Morales, la explicación de este manejo de los casos es cuestionable, ya que hasta el momento en el código penal no existe una ley que diga que los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera, o que pidan asilo, deben ir a prisión en lugar de un centro de procesamiento.

“En la ‘niebla’ de las operaciones del día a día va a haber gente que se equivoca, y probablemente van a existir agentes que no siguen los procedimientos”, dijo la especialista en migración.

La abogada trajo a colación el Título 8 del Código Penal de los Estados Unidos § 1325, donde se establece que “El Ingreso inapropiado por parte de un extranjero es un delito menor (misdemeanor)”.

“En el caso de que una persona que haya sido deportada y que sea sorprendida en su intento de reingresar al país (En el Título 8 del Código Penal de los Estados Unidos § 1325) entonces este crimen si es considerado un delito grave (felony)”, sostuvo Morales.

“El gobierno siempre ha tenido la opción de enjuiciar penalmente a alguien que haya cruzado ilegalmente. Dependiendo de la ubicación y las preferencias de las diferentes oficinas del Fiscal de los Estados Unidos, algunos fueron enjuiciados y recibieron condenas penales, y algunos simplemente pasaron por el sistema judicial de inmigración, lo que no da lugar a una condena penal”, agregó la abogada.

“Sin embargo, parece que la política de “tolerancia cero” del Procurador General, en su afán por procesar a los adultos ilegales que cruzan la frontera, está creando una situación que se está convirtiendo en una crisis infantil de proporciones insostenibles”, puntualizó la experta.

