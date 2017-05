El bote del ‘Powerball’ asciende a $300 millones

¿Se siente con algo de suerte? Hoy podría ser un buen día para probarla pues el ‘Powerball’ a alcanzado la cifra de $302 millones.

De acuerdo con la Lotería de Georgia, nadie ha comprado nunca un billete que coincida con los 16 números ganadores.

Sin embargo, el premio mayor fue alcanzado el pasado 1 de abril, cuando alguien en Arizona -que optó por permanecer anónimo- logró ganar la cifra de $60 millones.

¿Consejos para ganarlo? Richard Lustig, un individuo que ha ganado siete premios de la lotería y además escribió un libro sobre ello, recomienda lo siguiente:

1. Evite la ‘selección rápida’. “Cada vez que compras una selección de números rápidos, obtienes un conjunto diferente y así sucesivamente. Por lo tanto, tus probabilidades siempre van a ser las peores”, dijo Lustig.

2. Siga sus instintos. “Una vez que escojas el grupo que crees funcionará, quédate con él. Recuerda, un conjunto de números gana el gran premio, no números individuales”, recomendó Lustig.

3. Use todos los números. En lugar de jugar fechas de cumpleaños y aniversarios especiales, Lustig recomienda que “uses todos los números, no solo del 1 al 31”. Además, “así no tendrás que compartir tu premio con otros”.

4. Sea consistente. En pocas palabras: “si quieres ganar un juego en particular, sigue las mismas secuencias: pasadas ​​y futuras”.

5. No se deje llevar. Si bien ganar $900 millones le otorga seguridad financiera, es importante que no gaste el dinero de más. “Si solo tienes para comprar 10 billetes más de la lotería, eso está bien. Establece un presupuesto para lo que vas a gastar. “No caigas en lo que se llama ‘fiebre de la lotería’. Gasta lo que puedas. No lo que no puedas”.