Cuando María Claudia Ortega dejó su natal Caquetá, Colombia, hace 20 años, no imaginó que su vida terminaría siendo lo que una vez soñó. Atrás quedaba la guerrilla, las amenazas a su familia y la esperanza de una vida más tranquila en Estados Unidos. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre de comenzar en otro país también era parte de su equipaje.

“Al principio fue difícil pero después pude encaminarme en mi carrera”, recordó Ortega.

En aquel entonces buscó ayuda de la Asociación Latinoamericana para abrir su propio negocio. Una decisión que se agradece a sí misma, porque solo se trató de atreverse a preguntar. Poco después comenzó a trabajar cuidando niños en su propia casa.

Y entonces surgió My Little Geniuses, un centro de cuidado infantil que lleva 18 años sirviendo a la comunidad de Marietta, y en donde ha recibido a docenas de niños, desde recién nacidos hasta de edad preescolar.

Se trata de un centro que recibe pequeños a través del programa de Early Head Start-Quality Care for Children, según los ingresos de los padres.

Antes, cuando Ortega tenía el centro de cuido en Colombia, se llamaba ‘Mi pequeño genio’. Porque para Ortega, esa es una de las grandes características de los niños.

“En realidad son mis genios. Son el resultado de todo el esfuerzo y todo el trabajo que realizamos aquí con mi asistente y mi esposo que también me ayuda”, dijo la educadora.

Ortega tiene claro que no lo ha hecho sola. En un principio, también obtuvo ayuda de Quality Care for Children, una organización sin fines de lucro que busca ofrecer programas y servicios a centros de cuido para asegurar la educación apropiada de los infantes de Georgia.

“Desde el principio ellos han sido como una mamá para nosotros porque nos han ayudado en adiestramiento, en tomar las clases, en ir creciendo profesionalmente”, dice Ortega.

Con esa oportunidad, Ortega ha hecho maravillas, pues no solo se ha quedado con lo aprendido, sino que un día, de la mano de su esposo, se le ocurrió crear un huerto casero.

“Mi esposo viene de trabajar la tierra, y a él se le ocurrió que empezáramos un huerto pequeño para sembrar lo más natural: tomates, cebollas…”, recordó Ortega.

La idea de la pareja fue apoyada por la misma organización y entonces comenzó a ofrecerle ayuda a través de otro programa gratuito que se llama ‘Farm to Early Care in Education’, una iniciativa que busca crear una cultura de sana alimentación entre la comunidad infantil que asiste a los centros de cuido que participan del programa.

“Cuando empezamos nos dimos cuenta de que los niños decían que el tomate y las papas “venían del supermercado”. Entonces empezamos a enseñarles con láminas, y luego hacerlos pasar por la experiencia de sembrar semillas con ellos y regar las plantas para que vieran el proceso”, cuenta la colombiana.

“Yo aproveché todas esas experiencias para involucrar actividades donde los niños aprendieran colores, figuras, tamaños, ciencia…”, agregó.

Hoy, Ortega tienen un sistema de enseñanza que beneficia, no solo a los niños, sino a una docena de padres hispanos. Como es el caso de Norma Reyes, madre de cuatro niños y original de Honduras.

“Mi hijo menor tiene tres años y está en el programa desde que nació. Aprende demasiado. Veo yo mucho la diferencia entre mi niño y mis otras hijas que no han estado en un programa como él. Él aprende diferentes cosas que no saben otros niños que no participan en este programa. No tengo problemas en su alimentación. De hecho, yo aprendo de él. Académicamente, para tener tres años, sabe demasiado”, contó Reyes, quien es madre soltera y migró al país hace 17 años.

Para los líderes de Quality Care for Children, la labor de Ortega es vital en la comunidad.

“Tenemos un total de 18 de centros de cuido que participan en este programa a través de todo el estado. De esos, siete de ellos son líderes hispanos que ofrecen este tipo de enseñanza desde sus hogares. La mayoría de los niños también provienen de hogares hispanos o bilingües. La diversidad en nuestro programa es maravillosa. Siempre es bueno ver niños de diferentes orígenes aprendiendo juntos. Es una gran oportunidad ver cuando los padres se juntan. Por eso son tan importantes mantener estos programas, manifestó Reynaldo Green, vicepresidente de Nutrición y Salud en la entidad.

Al final, se trata de una enseñanza multidisciplinaria que está dejando huella en las generaciones más jóvenes.

“Uno nunca acaba de aprender. Todos los días ellos me enseñan cosas. Los niños comen aquí la comida natural porque yo cocino todos los días. Y entonces los niños les dicen a las mamás: “yo quiero comida nutritiva””, finalizó Ortega.

Otros detalles:

_My Little Genius es un centro que ofrece cuidado gratuito a niños, pero a través del programa Early Head Start de Quality Care for Children. Los niños cualifican según el ingreso de los padres. Para matricularse, los padres deben llamar primero a Quality Care for Children al 1.877.255.4254, quienes evaluarán el caso y referirán al infante al centro que le corresponda según su zona de residencia.

_Solo cualifican niños nacidos en Estados Unidos.