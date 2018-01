Un muerto por tormenta invernal en Carolina del Norte, gobernador pide no conducir

Las autoridades de Carolina del Norte informaron que una persona murió a consecuencia de la tormenta invernal que ha dejado acumulaciones de hasta 12 pulgadas de nieve en algunas áreas del estado y ha generado condiciones peligrosas en las carreteras.

El gobernador Roy Cooper dijo el jueves en conferencia de prensa que un conductor y su pasajero murieron debido a las condiciones de las carreteras en el condado Washington, al norte del estado, luego de que su vehículo resbalara por el hielo y se saliera del camino. Sin embargo, la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte aclaró después a Mundo Hispánico que sólo una persona falleció en dicho accidente.

“La información inicial proporcionada a la Patrulla de Carreteras fue que había dos ocupantes dentro del vehículo y que ambos habían fallecido. Una vez que nuestro miembros llegaron a la escena, se identificó que solo había una persona dentro del vehículo y era el conductor”, informó a Mundo Hispánico un vocero de la agencia estatal.

El gobernador instó a la población a evitar salir a las carreteras hasta que la situación de emergencia termine.

“Como he dicho antes, la nieve es hermosa, pero los caminos son traicioneros. No conduzcan a menos que tenga que hacerlo necesariamente”, dijo Cooper en conferencia de prensa la mañana del jueves.

El comandante de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte, Glenn McNeill, informó durante la conferencia que desde que comenzó la tormenta, sus oficiales atendieron 3,526 llamadas de emergencia, de las cuales 2,324 fueron por colisiones provocadas por las condiciones de las vías.

“Muchos de los que llamaron no tenían que estar en los caminos”, dijo McNeill quien pidió a los residentes del estado a no transitar porque no sólo se ponen en riesgo ellos, sino también a los equipos de rescate y las fuerzas del orden que acuden en su ayuda.

“Infortunadamente hemos visto un alarmante aumento de choques, hemos visto muchos esta mañana y a menos que ustedes se mantengan fuera de las carreteras, vamos a ver más”, dijo por su parte el gobernador.

Cooper dijo que el estado de emergencia declarado el martes se mantendrá hasta nuevo aviso, debido a que el peligro en las carreteras ocasionado por la nieve, el hielo y las bajas temperaturas, continuará incluso hasta la mañana del sábado por el frío extremo.

“Hemos despertado con un manto blanco desde las montañas hasta la costa y sentiremos el impacto de esta extraordinaria tormenta por varios días”, dijo el gobernador.

Cooper indicó que la región de las montañas y Foothills registraron hasta medio pie de nieve (6 pulgadas) y que el área central, al noroeste del área metropolitana de Raleigh-Durham, hasta un pie de nieve (12 pulgadas).

“Toda esa nieve toma mucho tiempo para derretirse. Los equipos del Departamento de Transportes están trabajando para limpiar las carreteras principales primero y luego limpiarán la mayor cantidad de caminos secundarios que puedan, pero le pido a la gente paciencia”, dijo Cooper.

La tormenta mantuvo paralizados por segundo día consecutivo a la mayoría de los distritos escolares debido a las condiciones peligrosas de las carreteras, mientras que hasta la mañana del jueves 9,000 hogares y/o negocios permanecían sin energía eléctrica.