El Departamento de Policía de Dallas anunció la detención del presunto autor del tiroteo que en la tarde del martes provocó el traslado al hospital de dos policías “en estado crítico”, junto a otra persona que también resultó herida de bala en esa ciudad texana.

La policía capturó, tras más de cuatro horas de búsqueda, al principal sospechoso del incidente, identificado como Armando Juárez, de 29 años, después de encontrar su vehículo en un área residencial de la urbe.

Armando Juarez L/M/29, is a person of interest in the Attempted Capital Murder of 2 Police Officers that occurred at the Home Depot located at 11682 Forest Central Drive. Anyone with information regarding this offense is encouraged to contact 9-1-1 pic.twitter.com/rbmwmMv2JC

— Dallas Police Dept (@DallasPD) April 25, 2018