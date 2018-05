El estudiante de Texas acusado de ser el autor del tiroteo en la escuela preparatoria Santa Fe publicó una imagen en Facebook de él mismo usando una camiseta con la leyenda “Born to Kill” (Nacido para Matar) y usó una escopeta y una pistola de su padre en un ataque que dejó diez muertos y diez heridos, dijeron las autoridades el viernes. El móvil de la masacre no está claro, en lo que constituye el ataque más letal en el país desde febrero.

El adolescente Dimitros Pagourtzis, de 17 años, fue acusado de homicidio capital como presunto responsable del tiroteo en la escuela preparatoria Santa Fe, al sureste del área metropolitana de Houston con rumbo hacia el Golfo de México, y que inició poco antes de las ocho de la mañana del viernes.

Dos fuentes policiales, de manera separada, confirmaron a MundoHispánico, la identidad del sospechoso, quien ya había rendido su primera declaración en el cuartel del Departamento de Policía de Santa Fe y estaba recluido en la cárcel del condado de Galveston, donde enfrentará su proceso penal.

El gobernador Greg Abbott, en conferencia de prensa, detalló que la intención del chico era atacar a la escuela y que para ello iba armado de una escopeta y una pistola.

“A diferencia de Parkland, a diferencia de Sutherland Springs, no había ese tipo de señales de advertencia”, en este tiroteo, dijo Abbot. El gobernador hacía referencia al tiroteo del 14 de febrero, en la escuela Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida y a otro ocurrido en noviembre en una iglesia en un pueblo cercano a San Antonio.

Abbott dijo que la investigación preliminar no mostró antecedentes penales previos de Pagourtzis, que no había sido arrestado ni había tenido enfrentamientos con la policía o problemas de salud mental.

Las armas que llevaba el adolescente no las compró él mismo, dijo Abbott, sino que pertenecían a su padre y el joven las sustrajo del domicilio familiar. El funcionario aseguró que las autoridades estaban investigando si el padre sabía que su hijo había tomado las armas.

Al momento de la captura, “tenía la intención de suicidarse… pero se rindió a las autoridades que respondieron al tiroteo inmediatamente después que se reportó” dijo Abbot, quien explicó que uno de los heridos que se encuentra grave es un oficial del Departamento de Policía del Distrito Escolar de Santa Fe, que confrontó al menor cuando ya realizaba su ataque adentro de la escuela.

Abbot explicó que hay dos personas más detenidas, aunque aún no se sabe si se les presentarán cargos, ya que sólo se les está interrogando debido a que “antes del tiroteo, y durante el tiroteo, actuaron de manera extraña”, aseguró el gobernador.

“Las advertencias, alertas rojas, eran inexistentes o muy imperceptibles”, dijo Abbott, aunque reconoció que Pagourtzis había publicado recientemente una foto de una camiseta que decía “Born to Kill” en su página de Facebook.

Ese mismo perfil de Facebook decía que Pagourtzis quería ingresar a la marina de Estados Unidos el próximo año. Pero la Infantería de Marina le dijo a la agencia de noticias The Associated Press que no encontró a nadie con ese nombre que apareciera como recluta o que estuviera en el grupo de aspirantes que se atrasaron en inscribirse.

Los compañeros de clase describieron a Pagourtzis como un joven callado, ávido jugador de videojuegos, que rutinariamente vestía una gabardina negra y botas negras en clase.

Había jugado futbol americano en el equipo de la escuela secundaria menor y que bailaba en un grupo de la iglesia a la que pertenece. Quienes lo conocen expresaron su sorpresa de que pudiera estar involucrado en los asesinatos.

La investigación del tiroteo en laescuela Santa Fe

La investigación de la masacre de Santa Fe será llevada de manera conjunta por autoridades locales y federales, aseguró Abbott, y en la escena de los hechos están agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), del Departmento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS) y la División de Homicidios de la Oficina del Alguacil del condado de Galveston y la División de Homicidios de la oficina del Alguacil del condado de Harris.

La Highway 6th, sobre la cual se encuentra la escuela, está cerrada en los dos sentidos hacia el sur y norte y permanecerá así hasta que concluyan las investigaciones, dijo Christina Garza vocera del FBI en Houston, quien adelantó que los nombres de las víctimas no se darán a conocer el viernes.

Las autoridades dijeron que encontraron un número desconocido de posibles artefactos explosivos en la escuela y en un sitio cercano.

Agentes federales del FBI y del ATF obtuvieron ordenes de cateo en dos domicilios asociados a Pagourtzis y encontraron, en sus computadoras personales, detalles de la matanza que estaba a punto de perpetrar, dijo Abbott.

También encontraron artefactos explosivos y bombas caseras. Las autoridades están tratando de determinar cómo Pagourtzis aprendió a fabricarles. En el automóvil del joven también había aparatos explosivos.

Dimitros Pagourtzis enfrenta varios cargos, considerados graves, de homicidio capital y de asalto agravado a un oficial de policía. El delito de homicidio capital se castiga con la pena de muerte en Texas si se prueba que es cometido con premeditación.

El adolescente era estudiante de la preparatoria en la que presuntamente perpetró la masacre.

Amigos hablan del presunto autor de la matanza

Tristen Patterson, una joven de 16 años de Santa Fe, consideraba a Pagourtzis un amigo. Dijo que le gustaban los videojuegos que simulaban la guerra, y que a veces hablaba de armas, armas de fuego que le gustaban o que quería obtener.

“Pero nunca habló sobre matar personas ni nada de eso”, dijo Patterson.

Dijo que Pagourtzis no mostraba signos de ser intimidado, pero que rara vez hablaba de sí mismo. En una de sus clases, Pagourtzis a veces entraba a la sala “actuando un poco deprimido o triste. Un poco lento”, dijo Patterson.

“Pero nunca habló dijo por qué”, dijo.

El padre Stelios Sitaras de la Iglesia Ortodoxa Griega de la Asunción de la Virgen María en Galveston, Texas, dijo que conoció a Pagourtzis cuando el joven bailaba con un grupo como parte de un festival anual en octubre.

Dijo que los Pagourtzises son miembros de una parroquia cercana.

Sitaras dijo que nunca había oído hablar del adolescente en ningún tipo de problema.

“Es un niño tranquilo”, dijo el sacerdote. “Nunca pensarías que haría algo como esto”.

Michael Farina, de 17 años, dijo que creció con Pagourtzis y que jugaba videojuegos con él. Dijo que Pagourtzis sabía mucho sobre armas y lo recordaba preguntándole cuál debería obtener cuando fuera mayor.

“Estoy un poco estupefacto. No recibimos ninguna advertencia”, dijo Farina.

Dijo que una gabardina negra y botas negras era la vestimenta habitual de Pagourtzis para ir a la escuela.

“Creo que se podría decir que fue su estilo”, dijo Farina y que él no era alguien que se metiera en problemas. Lo describió como un estudiante “normal”.

Con información de AP