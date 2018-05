El juez federal Keith P. Ellison ordenó el pasado miércoles que a siete personas de Laredo, Texas, se les incauten 13 millones de dólares, producto del lavado de dinero presuntamente del narcotráfico, de una operación que lavó 24 millones de dólares durante años y que usaba negocios de exportación de vehículos, entre México y Estados Unidos, como fachada.

Los documentos legales de la investigación del Departamento de Justicia en conjunto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), a la cual tuvo acceso MundoHispánico, detallan que siete personas eran parte de una red que mandaba a México, en transacciones bancarias desde Texas, envíos de menos de 10,000 dólares.

Lo que alertó a las autoridades fue la gran cantidad de transacciones que hacían pues solo en 16 meses mandaron más de 20 millones de dólares al sur de la frontera.

Los involucrados son Alejandro Cerda, de 44 años; Juan Carlos Cerda, de 39 años; Ofelia Jenkins, de 67 años; Adrian Reyna, de 37 años; Elías Ibáñez, de 51 años; Gerardo Cadena, de 38 años y Roberto Cuevas, de 42 años.

La investigación federal comenzó en 2010, cuando las autoridades detectaron que los hermanos Juan y Alejandro Cerda poseían y operaban una empresa de exportación de vehículos llamada Grupo MCA Importaciones LLC que, supuestamente, legalizaba vehículos de importación desde Estados Unidos a México y generaba grandes cantidades de dinero.

Por medio de ese negocio, en el que también trabajaban Reyna y Jenkins como socios minoritarios, abrieron varias cuentas en bancos tejanos a las que depositaban las supuestas ganancias del negocio.

Después, ese dinero era depositado en otras cuentas de otros bancos también en Laredo y la cadena se repetía hasta que mandaban las cantidades menores de 10,000 dólares en giros bancarios o depósitos directos a bancos en México.

Cadena, Ibáñez y Cuevas formaban parte de la trama porque también manejaban cada uno sus propios negocios de importación de vehículos y usaban las mismas cuentas de bancos en Texas para depositar el dinero y luego enviarlo a México a las mismas cuentas.

Según se detalla en los documentos legales, alguien en México les pagaba una comisión por cada envío de dinero. Sin embargo, no se sabe qué persona en particular o que empresa recibía el dinero en México pues esos documentos no están disponibles por orden del juez.

La investigación sigue abierta y es encabezada por la fiscal federal, Graciela Lindberg, quien está procesando el caso. Todos los que detenidos se encuentran en la cárcel del condado de Webb, en Laredo, ya se declararon culpables del delito de conspiración de lavado de dinero de procedencia ilícita.

El juez Ellison será quien determine las sentencias para los siete detenidos cuando terminen las investigaciones de la fiscal Lindberg.