Después de un año de la polémica que envolvió la venta de viviendas de la arrendadora HMK LTD , en Dallas, a unos 140 inquilinos, ahora dos de los nuevos propietarios presentaron una demanda contra HMK Mortgage, la división de la compañía que les otorgó los préstamos hipotecarios, por firmar contratos que consideran ilegales.

En 2016, más de 300 inquilinos recibieron órdenes de desalojo por parte del dueño de la compañía, Khraish Khraish, debido a un nuevo código que exige hacer mejoras en las casas de esa zona del oeste de Dallas. En ellas, el propietario -Khraish en este caso- tiene la responsabilidad, por ejemplo, de mantener los aires acondicionados para evitar que las casas superen los 85 grados. Además, limpiar y remover el moho y los chinches (bed bugs).

Khraish culpó a la ciudad de Dallas de provocar los desalojos debido a la nueva ley. Los inquilinos vivieron por meses en incertidumbre, hasta que en junio de 2017 Khraish anunció que vendería las viviendas para presuntamente desligarse de la nueva reglamentación.

Julián Campos, uno de los demandantes, fue uno de los primeros en firmar el contracto de hipoteca, según Khraish. Campos, que ha vivido en su casa por más de 15 años, dijo que decidió comprarla al ver que no podía encontrar a precios asequibles cuando intentó buscar donde vivir.

“Anduve buscando viviendas para moverme (mudarme), pero era demasiado alto los precios y tuve que aceptar, pos cuando ya nos ofreció la casa”, dijo Campos.

A los compradores les ofrecieron las casas en las condiciones en que estaban. En el caso de Campos, la suya no tenía aire condicionado o agua caliente.

Sin embargo, tras pedir recursos para hacer arreglos en su casa acudió por recomendación al Legal Aid of NorthWest Texas. Es donde Campos y Roberto Barahona, el otro demandante, fueron informados de la ‘cláusula de arrepentimiento’ para rescindir la compra de los inmuebles.

“Estos préstamos hipotecarios son injustos e ilegales, y vamos a detenerlos”, dijo Ann Maldonado Heaps, abogada de Texas Legal Services Center (TLSC, por sus siglas en inglés).

Algo que Khraish disputa. El propietario de HMK LTD. y HMK Mortgage dijo que el contrcto fue preparado por una tercera compañía, Peirson Patterson LLP, y que él solo escribió los nombres de los inquilinos y el precio de las propiedades.

“Solamente porque hay la ‘cláusula de arrepentimiento’ no significa que tenía o tengo la intención de arrebatar la propiedad, no le he hecho”, dijo Khraish. “Mi meta es darles la oportunidad de ser dueños de sus propios hogares”.

La demanda también alega que Khraish violó los derechos de Campos y Barahona en cumplir con proporcionar y revelar información requerida.

“Estamos muy preocupados de que muchos otros compradores de viviendas desprevenidos podrían haber sido convencidos de firmar contratos ilegales similares”, dijo Franklin Ortega, del Legal Aid of NorthWest Texas (LANWT, por sus siglas en inglés).