ÚLTIMA HORA: Interestatal 30 cerrada en Texas debido a enfrentamiento con conductor encerrado en camión (VIDEO)

La carretera Interestatal I-30 está cerrada y las autoridades de Arlington, al norte de Texas, se encuentran alerta debido a que un conductor se encuentra encerrado en un camión que se estrelló e incendió después de un persecución policial.

De acuerdo al Departamento de Policía de Fort Worth, la persecución inició en esa ciudad cerca de la calle Montgomery, después de que la conductora golpeó unos autos en la carretera.

El equipo especial SWAT de Arlington está en la escena. La carretera 30 hacia el este y oeste permanecerá cerrada mientras se controla la situación, informaron las autoridades.

Autoridades de Arlington dicen que ellos recibieron una llamada cerca de la 1 p.m. sobre una persecución, después de que un oficial en Fort Worth intentó detener al camión. Según las autoridades, el vehículo huyó después de chocar con una barrera y un auto.

De momento se desconoce si hay personas lesionadas.

An update from the scene at I-30 and Cooper Street. I-30 eastbound remains closed at Cooper. pic.twitter.com/LdJlHgOs1r — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) June 9, 2017

A pursuit of a semi truck that was striking vehicles and speeding along the freeway.

Trying to make contact with driver who is still inside. pic.twitter.com/r4KfWw5rix — Fort Worth Police (@fortworthpd) June 9, 2017