Para muchos el inicio del verano significa el comienzo de una temporada de diversión. Pero para muchos trabajadores y jornaleros se trata de una época de cuidado pues su salud se encuentra en riesgo.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales en 2015 se registraron 37 muertes y 2,830 lesiones o enfermedades debido a las extremas temperaturas del verano. Estas son las cifras más recientes porque las de 2016 y 2017 aún no están disponibles.

El Workers Defense Project publicó el estudio ‘Build a Better South’ sobre las condiciones de trabajo de los obreros de la construcción, que muestra que un tercio de los trabajadores no tienen acceso al agua y que durante su jornada no cuentan con descansos. El estudio es de 2017.

Gilberto Salazar, médico de urgencias en el Hospital Parkland de Dallas, dice que durante el verano hay un aumento de ingreso de obreros en la sala de emergencias debido a los golpes de calor.

“El exponerse al calor, aunque sea un ratito, 30 a 45 minutos, puede empezar a causar síntomas”, dijo Salazar. Los sintomas son “nausea, vómitos y, a veces, hasta desmayos y cosas más peligrosas (como las) convulsiones”.

En julio de 2015, Roendy Granillo falleció debido a las altas temperaturas. De acuerdo con su familia, Granillo se desmayó en el sitio donde trabajaba en construcción.

Su temperatura corporal sobrepasó los 110 grados Fahrenheit, lo que produjo una falla en el funcionamiento de varios de sus órganos, como ocurre en los casos extremos de golpe de calor.

Desde entonces, sus padres lucharon para que se para que se aproabara una norma que obligue a los empleadores a dar un período de descanso durante la jornada laboral. Y en 2016 entró en vigencia una ordenanza, para la ciudad de Dallas, que obliga a que se otorgue ese descanso.

A raíz de la ordenanza, Salazar dice ha visito una disminución en el ingreso de pacientes a la sala de emergencias aquejados del golpe de calor.

“Hay que echarle duro (al trabajo) pero uno tiene que recordar que el cuerpo es bastante frágil y hay que tomar precauciones todos los días cuando uno va a estar trabajando en el calor”, dijo Salazar.

El doctor agrega que niños, personas de tercera edad y individuos con problemas de salud deben de también tomar sus precauciones.

El médico dice que hay que tomar agua fría, tener capas de ropa para evitar el sudor y prevenir la deshidratación y exponerse no más que 30 minutos al sol. Agregó la necesidad de mantenerese hidratado y evitar el alcohol o los refrescos.