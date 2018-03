¿Pondrá en riesgo cargos políticos y fondos la pregunta sobre ciudadanía en Censo 2020?

El Departamento de Comercio anunció el lunes que el Censo 2020 tendrá una pregunta sobre el estatus de ciudadanía, lo cual podría tener un impacto económico y político.

El propósito de la Oficina del Censo es servir como la principal fuente de información sobre la población y la economía de la nación. La información de la Oficina del Censo moldea decisiones políticas y operacionales.

“La decisión de la administración del presidente Donald Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020 es desastrosa”, dijo Dale Ho, director de La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Socavará severamente la precisión del conteo del censo, particularmente en las comunidades de color, que perderán representación y recursos federales como resultado”.

De acuerdo con el departamento de comercio, preguntas acerca de la ciudadanía se han incluido en los censos anteriores. Entre 1820 y 1950, casi cada censo formuló una pregunta sobre la ciudadanía en alguna forma.

Ramiro Luna, activista en Dallas, teme que la pregunta desanime a la comunidad a responder al censo, lo cual pone en riesgo la designación de fondos a nivel federal, estatal y local.

“Es absurdo, él esta buscando que más inmigrantes estén en las sombras”, dijo Luna.

Sin embargo, el censo es una encuesta confidencial lo cual no pide información personal como nombres, de acuerdo con la Oficina del Censo.

Incluso el fiscal de California, Xavier Becerra, a altas horas de la noche del lunes demandó al gobierno de Donald Trump por agregar la pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario, indicando que es “inconstitucional”.

“Creo que no es una manera de tratar de ver si están votando o no, la encuesta es confidencial”, dijo Luna. “No tiene que dar su nombre como van a verificar el voto no tienen ningún tipo de información. Al fin de caso quieren intimidar a la comunidad para que no cuenten.”

Sin embargo, tras los resultados del censo del 2010, Texas adquirió cuatro distritos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. De acuerdo con el reciente comunicado del Censo se estima que Dallas-Fort Worth-Arlington tiene el mayor crecimiento anual de población entre las áreas metropolitanas, con un aumento de población de 146,000 personas.

El representante estatal de Texas, Cesar Blanco apeló al gobernador de Texas Greg Abbott y al fiscal Ken Paxton el martes a que se unan a la demanda contra la administración de Trump.

“Texas es un estado de rápido crecimiento con la posibilidad de obtener tres cargos adicionales para el congreso”, dijo Blanco.

Luna agrega que las ciudades con altos números de inmigrantes como Atlanta, Dallas, Phoenix entre otros, pueden cambiar el ambiente político y convertir estados que tradicionalmente son republicanos a demócratas.

“Es una manera para hacer trampa y que la gente no sea tomada en cuenta”, dijo Luna. “Es importante que la comunidad esté reflejada en nuestros congresistas”, agregó.

De acuerdo al memorándum, el propósito de la pregunta es para determinar violaciones de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto (“VRA”), y utilizar los datos en el censo para permitir una aplicación más efectiva de la ley. La sección 2 protege a las minorías de su derecho al voto.

Census 2020 by Lourdes ‘Lulu’ Vazquez on Scribd